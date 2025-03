Mando PS5 de The Last of Us: Precio, diseño y dónde reservarlo

Mando inalámbrico DualSense de PS5: Edición limitada de The Last of Us Crédito: Play Station

Sony Interactive Entertainment, en colaboración con el equipo creativo de Naughty Dog, ha anunciado el lanzamiento del mando inalámbrico DualSense de edición limitada inspirado en la franquicia ‘The Last of Us’. Este nuevo accesorio para PlayStation 5 ya está disponible para reserva en tiendas seleccionadas.

Diseño que rinde homenaje a la saga

El mando presenta un diseño exclusivo que incorpora íconos de trofeos brillantes impresos en toda su superficie. Estos símbolos hacen referencia a momentos clave, personajes y eventos significativos de ‘The Last of Us Parte I’ y ‘The Last of Us Parte II’.

Entre los detalles destacados se encuentran la luciérnaga, la polilla y el lobo, representando la dualidad y las vidas entrelazadas de los protagonistas Ellie y Abby.

Disponibilidad y precio

Las reservas para este mando de edición limitada comenzaron el 14 de marzo de 2025, con un precio recomendado de 84,99 euros.

¿En qué tiendas se puede adquirir?

PS Direct

GameStop (Solo con suscripción)

Amazon (agotado)

Target (agotado)

Walmart (agotado)

Best Buy (agotado)

Los interesados pueden realizar su pedido a través de PlayStation Direct y otros minoristas autorizados como

Coincidencias con otros lanzamientos de la franquicia

Este lanzamiento coincide con otros eventos importantes de ‘The Last of Us’. El 3 de abril de 2025, los jugadores de PC podrán disfrutar de ‘The Last of Us Parte II Remastered’ a través de Steam y Epic Games Store. Además, la esperada segunda temporada de la serie ‘The Last of Us’ se estrenará el 13 de abril de 2025 en HBO y estará disponible en Max.

Este mando de edición limitada ofrece a los fanáticos de la saga una oportunidad única para celebrar su pasión por ‘The Last of Us’ y mejorar su experiencia de juego en la PS5.