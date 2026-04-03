Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 3 de abril?

¿Quién gana Exatlón México hoy 3 de abril? Foto: Especial

Entre peleas en ambos equipos, esta noche se llevará a cabo una de las competencias más importantes de la semana, previo al Domingo de Eliminación donde Rojos y Azules se disputarán La Villa 360. Conoce quién gana hoy, 3 de abril, en Exatlón México.

Rumbo a la recta final de Exatlón México, ambos equipos se encuentran ansiosos por acumular victorias para evitar ser uno de los eliminados de este domingo.

De modo que, si te interesa conocer quién se impondrá esta noche, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México hoy, 2 de abril?

Con base en el rendimiento reciente y la predicción del avance, los Azules lucen como el equipo con más probabilidades de ganar la Villa 360 hoy.

TV Azteca destaca que el conjunto ha mostrado mayor solidez en este tipo de circuitos, especialmente cuando la presión aumenta en semanas clave como la actual. Aunque el resultado oficial se conocerá durante la transmisión nocturna, la tendencia apunta a que el equipo azul podría defender o recuperar el territorio más codiciado del programa.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy 3 de abril?

El episodio de hoy no solo gira alrededor de la Villa 360. Todo apunta a que será un capítulo bisagra rumbo a la Serie por la Supervivencia, con atletas al límite física y emocionalmente.

Sin embargo, el episodio también llega marcado por la incertidumbre tras el fuerte accidente de Valery, una situación que encendió las alarmas dentro del reality y que podría cambiar el ánimo de ambos equipos en una jornada decisiva.