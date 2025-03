Solo Leveling Temporada 2, Capítulo 12: hora de estreno en Crunchyroll

Estreno temporada 2 de Solo Leveling Crédito: Especial

El fenómeno del anime “Solo Leveling” continúa cautivando a seguidores de todo el mundo. La segunda temporada, titulada “Arise from the Shadow”, ha mantenido a los fans al borde de sus asientos, y el episodio 12, titulado “Are You the King of Humans” (“¿Eres el rey de los humanos?”), se estrenará el sábado 22 de marzo de 2025.

Horario de estreno por regiones:

México: 9:00 AM​

9:00 AM​ Colombia, Perú y Ecuador: 10:00 AM​

10:00 AM​ Venezuela: 11:00 AM​

11:00 AM​ Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 12:00 PM​

12:00 PM​ Brasil: 12:00 PM​

12:00 PM​ España: 6:30 PM​

6:30 PM​ Estados Unidos: 7:00 AM (PT) y 10:00 AM (ET)​

7:00 AM (PT) y 10:00 AM (ET)​ Japón: 00:00 AM del 23 de marzo​

Estos horarios aseguran que los seguidores puedan disfrutar del episodio simultáneamente, independientemente de su ubicación geográfica.

Plataforma de transmisión:

Crunchyroll es el servicio de streaming que posee los derechos exclusivos para la transmisión de “Solo Leveling” fuera de Asia. Los suscriptores pueden acceder al episodio 12 de la segunda temporada en la plataforma a partir de la hora de estreno correspondiente a su región.

Sinopsis del episodio 12:

En este capítulo, Sung Jinwoo se dirige a la isla Kanami para enfrentarse a una nueva amenaza. Tras derrotar a un enjambre de hormigas aladas, utiliza pociones para curar a los cazadores de clase S heridos. Sin embargo, Shizuku sufre heridas tan graves que pierde el conocimiento y no puede recuperarse de inmediato. Mientras intentan escapar, una “hormiga de alas negras” con una aura formidable se interpone en su camino, presentando un desafío aún mayor.

La segunda temporada de “Solo Leveling” ha abordado arcos narrativos intensos, profundizando en la evolución de Jinwoo como cazador y en las amenazas que enfrenta. El episodio 12 promete ser crucial, ya que se acerca al clímax de la temporada, dejando a los fans ansiosos por el desenlace de las batallas en curso y el destino de los personajes involucrados.