Resultados Lotería Nacional 22 de agosto de 2025: ganadores del Sorteo Superior 2856

Sorteo Superior 2856 de la Lotería Nacional Este viernes 22 agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior número 2856 de la Lotería Nacional se llevó a cabo este viernes 22 de agosto de 2025, despertando la ilusión de miles de jugadores en todo México, que se mantienen a la expectativa de los resultados y números ganadores.

Esta edición, además de repartir una atractiva bolsa millonaria, se distinguió por rendir homenaje al natalicio de Emiliano Zapata, líder campesino, símbolo de justicia social y defensor incansable de la tierra para quienes la trabajan.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2856?

En esta ocasión, la Lotería Nacional puso en juego un premio mayor de 17 millones de pesos, dividido en dos series. Los participantes que adquirieron ambas series del número ganador se llevaron el total de la bolsa, mientras que quienes apostaron solo por una serie obtuvieron la mitad del monto.

Un solo cachito, adquirido por 40 pesos, dio la oportunidad de ganar hasta 425 mil pesos, mientras que una serie completa costó 800 pesos y las dos series 1,600 pesos. Esta accesibilidad sigue atrayendo a millones de mexicanos que, semana tras semana, confían en la legalidad y respaldo histórico de la institución para probar su suerte.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Superior 2856 se transmite en vivo desde el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, donde los tradicionales niños gritones anunciaron los números ganadores.

Para quienes no puedan seguir la transmisión en tiempo real, el evento completo quedó disponible en los canales oficiales, permitiendo revisar los resultados con calma y confirmar si algún boleto resultó premiado.

¿A qué hora fue el Sorteo Superior No. 2856 de la Lotería Nacional?

El sorteo comienza a las 20:00 horas, manteniendo el horario habitual de los sorteos. Este momento semanal se ha convertido en una tradición para miles de mexicanos que siguen de cerca cada edición, creando una comunidad de jugadores que vive con emoción cada anuncio.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2856 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Superior 2856 ya se encuentran disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, que ofrece un verificador digital para comprobar cachitos al instante. Además, los números premiados están publicados en expendios autorizados en todo el país, manteniendo la transparencia y confianza que caracteriza a la institución.

Con este sorteo, la Lotería Nacional reafirma su compromiso de brindar oportunidades a quienes creen en el azar de forma responsable. El Sorteo Superior 2856 volvió a demostrar que la fortuna puede tocar a la puerta en cualquier momento.