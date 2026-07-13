Luna Nueva de julio 2026: ¿Cuándo es y será visible en México? Conoce cuándo es la luna nueva de julio, si se podrá ver, así como el calendario lunar del mes (Pexels)

Se acerca la Luna Nueva de julio de 2026 y aquí te compartimos todos los detalles sobre el cuerpo celeste, cuándo será, si se podrá ver en México, así como el calendario de fases lunares.

La Luna Nueva de julio es uno de los eventos astronómicos más esperados del mes, por lo que, si no te la quieres perder, esta información es de vital importancia para ti.

¿Cuándo es la Luna Nueva de julio de 2026 en México?

La Luna Nueva de julio de 2026, también conocida como novilunio, tendrá lugar el próximo martes 14 de julio a las 3:43 de la mañana (tiempo del centro de México).

Esta fase lunar se caracteriza porque es cuando inicia la órbita de la Luna, lo que provoca que la Luna se encuentre entre la Tierra y el Sol.

¿Será visible la Luna Nueva de julio de 2026 en México?

En esta ocasión la Luna Nueva de julio no será visible en México, ni en ningún otro país, debido a que es durante esta fase lunar, cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, que el lado en sombra de este satélite natural está mirando a la Tierra, provocando que esta aparezca completamente oscura y, por ende, que la Luna Nueva sea invisible al ojo humano.

¿Por qué la Luna Nueva es el mejor momento para los amantes de la astronomía?

Sin embargo, a pesar de que la Luna Nueva de julio no se podrá ver en el cielo, esto representa una oportunidad perfecta para los amantes de la astronomía, pues debido a la ausencia de luz que refleja la Luna, otros fenómenos astronómicos podrán resaltar, como las estrellas.

Calendario lunar de julio de 2026: Las cuatro fases del mes

Junto con la Luna Nueva, en julio también podrás observar las siguientes fases lunares, por lo que aquí te compartimos el calendario lunar de este mes:

Cuarto menguante: 7 de julio

7 de julio Luna nueva: 14 de julio

14 de julio Cuarto creciente: 21 de julio

21 de julio Luna llena (Luna del Ciervo): 29 de julio

Cabe señalar que la próxima Luna Llena de julio será igual de especial debido a que a esta se le conoce también como Luna del Ciervo, por lo que tampoco te la puedes perder.