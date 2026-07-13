Salas IMAX para ver La Odisea: estos son los Cinépolis y Cinemex de CDMX que tendrán la película en este formato

Salas IMAX en CDMX para ver La Odisea La última ambiciosa producción de Christopher Nolan está destinada a ser vista en formato IMAX, según lo ha recomendado el reparto y director.

Una de las obras de aventura más importantes de la literatura occidental, La Odisea —atribuida a Homero— ha sido el tema de conversación en tendencia desde que el galardonado cineasta, Christopher Nolan, anunció que llevaría la hazaña del héroe de Ítaca a la pantalla grande.

Ahora, la ambiciosa producción está cada día más cerca de ser expuesta al público a nivel internacional, sin embargo, tanto el reparto como el visionario director han recomendado experimentar el filme en formato IMAX, sistema de proyección que destaca por cámaras de alta resolución y pantallas gigantes que permiten mostrar hasta un 40% más de imagen que en una sala tradicional.

En México, las principales cadenas de cine, Cinépolis y Cinemex, han anunciado que proyectarán la película en dicho formato, por lo que en esta nota te contaremos cuáles serán las sedes que tendrán esta opción disponible para que no te pierdas la experiencia de la legendaria epopeya en cines.

Salas IMAX de Cinépolis para ver La Odisea de Christopher Nolan

La ambición cinematográfica del galardonado director alcanza un nuevo nivel con La Odisea, primera producción filmada completamente con cámaras IMAX, por lo tanto, los protagonistas en el reparto —Matt Damon y Anne Hathaway, quienes interpretan a Odiseo y Penélope— han recomendado al público a experimentar el estreno de su filme en dicho formato.

A pesar de que no todos los establecimientos de cine ofrecen esta tecnología de alta resolución y pantallas gigantes, reduciendo las opciones para el público en la Ciudad de México, la cadena Cinépolis tiene disponibles las siguientes salas:

Fórum Buenavista.

Universidad.

Perisur.

Para este tipo de proyección especial, el costo de las entradas ronda los $160 pesos, aunque existen descuentos para miembros de Club Cinépolis que reduce el precio a $115 pesos aproximadamente.

¿Cuáles serán las salas IMAX de Cinemex para ver La Odisea en CDMX?

Desde su emblemática trilogía de Batman —a partir de la inolvidable The Dark Night—, Christopher Nolan ha utilizado cámaras IMAX, pero la visión que sembró desde su adolescencia se ha completado con La Odisea, siendo la primera película que filma completamente en tal formato.

“Me impresionó mucho lo que IMAX podía hacer con el rostro humano; parecía que perforaba el rostro de Cillian Murphy”, compartió en una entrevista con Los Ángeles Times, donde desarrolló su descubrimiento de que el formato no se limitaba a capturar grandes escenas de acción, sino elevar la calidad de las expresiones humanas.

¡Épica, colosal y una de las pelis más impresionantes de los últimos años! Nolan lo hizo de nuevo y por eso tienes que ver #LaOdisea en nuestras salas IMAX con Láser. Vívela a partir del 16 de julio en Cinemex. pic.twitter.com/AAHxVfurYZ — Cinemex (@Cinemex) July 12, 2026

Por ello, el director ha incitado al público a mirar su n ueva producción en IMAX, y afortunadamente para las y los ciudadanos de la capital, Cinemex también ofrece dichas salas para el estreno y posterior proyección del filme en el país; éstas son:

Antara Platino.

Santa Fe.

Parque Delta.

Parque Tezontle.

Encuentro Oceanía.

A pesar de esta recomendación por parte del director y miembros del reparto, la ambiciosa película también será proyectada en otros formatos como 3D, 4D, VIP y salas tradicionales.

La Odisea de Christopher Nolan: ¿cuándo se estrena en México?

La Odisea llegará a los cines de México el jueves 16 de julio de 2026, disponible en todos los formatos y altamente recomendada en IMAX.

Esta nueva aventura del director de Oppenheimer llevará a la pantalla grande una de las aventuras épicas que revolucionó la literatura occidental al sentar las bases del viaje del héroe, con elementos que exploran la perseverancia, la astucia y el añoro por el hogar.

Con un reparto liderado por Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway en el papel de Penélope y Tom Holland como el príncipe Telémaco, Nolan entrega al séptimo arte uno de los proyectos más exigentes de su carrera.