El SNII en el área de medicina y ciencias de la salud

Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Especial

La semana pasada me percaté de una página en internet que no conocía y que supongo que es de reciente creación. Se trata de una página que muestra un resumen de los datos del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (snii.org/que-es). No sé qué tan certera sea la información, porque no es parte del sitio de SECIHTI, pero por primera vez veo un concentrado que permite hacerse una idea del padrón del SNII. Me pareció interesante comentarlo en este espacio.

De acuerdo con esta página, el SNII tiene 44,886 miembros divididos en nueve áreas. I. Físico-matemáticas con 5,771 miembros (12.8 %). II. Biología y química con 6,916 (15.4 %). III. Medicina y ciencias de la salud con 4,679 (10.4 %). IV. Ciencias de la conducta y educación con 2,046 (4.5 %). V. Humanidades con 5,023 (11.2 %). VI. Ciencias sociales con 8,523 miembros (19 %). VII. Agricultura con 5,469 (12.1 %). VIII. Ingenierías con 5,075 (11.3 %) y IX. Interdisciplinas con 1,375 integrantes (3 %).

Existen cinco categorías relacionadas con la edad y la productividad del investigador. Candidato a investigador es la menor y se otorga a quienes terminan un doctorado y se incorporan a la fuerza de trabajo de investigación. Tiene una duración de 4 años y no es renovable. Es decir, o se alcanza el nivel I o se sale del SNII. Luego siguen los niveles I, II y III, que durante muchos años dependieron exclusivamente de la productividad, pero ahora también de la edad, porque para pasar de nivel I a II o del II al III tienen que transcurrir diez años. Estos niveles son renovables. El nivel máximo es el III. Si se llega a este nivel, al cumplir 65 años, se puede aspirar al nombramiento de investigador emérito.

De las áreas del SNII, la que me interesa y conozco es la III. Medicina y ciencias de la salud, que, de acuerdo con esta información, representan apenas el 10 % del SNII. Digo “apenas” porque, aunque no tengo información verificable, por lo que he visto en diversos foros, la salud es una de las áreas más productivas de la ciencia en México. En este sentido, es importante aclarar que la pertenencia al SNII la determina el propio investigador, ya que quien aplica escoge a qué área desea pertenecer. Por lo tanto, hay miembros del SNII cuya investigación se centra en medicina y salud, pero prefirieron inscribirse en otra área, en particular en las áreas II y IX.

Los 4,679 miembros del SNII en el área de medicina y salud están divididos de la siguiente forma: 23.3 % son candidatos, 50.3 % nivel I, 16.7 % nivel II, 7.1 % nivel III y el 2.4 % tiene la distinción de investigador emérito. Esta distribución es similar al padrón total, lo que sugiere que se mantiene en las distintas áreas.

En la mayoría de los miembros del área III aparece la adscripción, pero en algunos casos es poco específica y en otros, desconocida. El 45 % son de universidades. Las tres con más miembros son la UNAM, la UdeG y la UANL. El 25 % son investigadores de los Institutos Nacionales de Salud. En 17 % la adscripción es IMSS, ISSSTE, SECIHTI, SEDENA o SS, pero sin especificar el lugar. En casi el 9 %, la adscripción es indefinida, y el 4 % restante está dividido entre múltiples instituciones. De los Institutos Nacionales de Salud, los únicos con más de cien investigadores en el área III del SNII son los de Nutrición, Salud Pública y Cardiología.

Dr. Gerardo Gamba

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM