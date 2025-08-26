“Taylor Swift rompió la profecía”, ¿a qué se refieren los swifties con esto?

Taylor Swift rimpió la profecía

Sí, los rumores son ciertos. La cantante de música pop, Taylor Swift, anunció hace unos minutos su compromiso con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Con un “tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, la pareja compartió una publicación en Instagram en donde muestran cómo fue el momento en el que Kelce se arrodilló frente a la Miss Americana.

No cabe duda de que el jugador de futbol americano conoce a Tay Tay a la perfección, pues eligió un jardín, en donde pudieran estar rodeados de flores y sostener un ambiente suave, íntimo y romántico. Todo muy al estilo de la artista.

Con solo, 15 minutos arriba, la publicación ya superaba los 2.6 millones de likes y desatando euforia entre los swifties que aseguran que “Taylor al fin rompió la profecía”, pero, ¿a qué se refieren exactamente?

The Prophecy

Esto ha surgido como una referencia local entre los fans debido a una canción de su último álbum lanzado: The Tortured Poets Department. Uno de los discos más personales y en donde Taylor logró retratar de una forma más visceral y profunda sus emociones.

Hablamos exactamente del track 24 llamado The Prophecy, en donde Taylor Swift narra la profunda desolación que sintió luego de haber perdido - una vez más - a la persona que amaba.

Dentro de la melodía, la artista utiliza como metáfora simbólica una profecía con el fin de dar a entender que siente que su vida está destinada a estar sola para siempre, debido al peso de la fama que tiene.

Durante esta canción, Taylor también hace mención de que, si pudiera, renunciaría a todo por tener un compañero que estuviera a su lado:

Taylor Swift rompió la profecía

En The Prophecy, Taylor suena confundida, desesperada, derrotada y desesperanzada al temer que su destino sea la soledad. De igual forma, se cuestiona respecto a su edad y lo que su “yo” del pasado y la del futuro habrían hecho cosas diferentes a las que ella ha decidido:

“I guess a lesser woman would’ve lost hope.

A greater woman wouldn’t beg"

Es por eso que, los swifties no solo celebran el compromiso entre Swift y Kelce, sino también el resurgimiento y la consolidación de un sueño nuevo, el amor profundo que actualmente disfruta y el hecho de haberlo encontrado en un compañero que no le pidió cambiar absolutamente nada de lo que ella es.

Hoy, Taylor Swift rompió la profecía sin la necesidad de renunciar a su éxito, la fama ni su dinero; por el contrario, sellará su amor frente al altar con Travis Kelce en el mejor momento de su carrera.