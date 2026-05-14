Las mejores frases para celebrar el Día del Maestro 2026 en México Felicita a tu profesor favorito con algunas de las mejores frases para el Día del Maestro 2026 (Imagen hecha con IA)

Este viernes 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en México y aquí te compartimos algunas de las mejores frases para felicitar a tu profesor favorito.

En el Día del Maestro se conmemora la labor que realizan los docentes en las escuelas para con los estudiantes. Esta fecha se celebra en México desde 1918, un año antes de que fuera declarada como oficial por el entonces presidente Venustiano Carranza.

Las mejores frases para el Día del Maestro 2026

Estas son algunas de las mejores frases para que puedas felicitar a tu profesor favorito en este Día del Maestro:

“Un maestro no solo enseña, transforma realidades.”

“El saber es la única riqueza que se multiplica cuando se comparte.”

“Ser maestro es mucho más que pararse frente a un pizarrón; es tener la magia de cambiarle la vida a un alumno con solo una palabra de aliento en el momento justo.”

“Hay profes que se quedan grabados en el corazón, y usted es uno de ellos, porque nos enseñó que equivocarse es solo una parte necesaria de aprender.”

“Qué increíble es cuando un profesor ama lo que hace, porque esa pasión se contagia y hace que hasta la materia más difícil se vuelva interesante.”

Las mejores frases para enviar por WhatsApp este Día del Maestro

Para que no se te olvide felicitar a tu profesor, aquí te compartimos algunos mensajes que puedes escribirles por WhatsApp este Día del Maestro:

“¡Feliz día, profe! Gracias por hacernos las mañanas más ligeras y por enseñarnos con tanta buena onda siempre."

“Gracias por guiarme y creer en mí. ¡Felicidades!"

“No quería dejar pasar el día sin decirle que sus clases son mis favoritas y que he aprendido muchísimo con usted. ¡Un abrazo!"

“Qué suerte tuvimos de que nos tocara con usted este año. Gracias por hacer que aprender sea algo divertido y no una obligación. ¡Feliz Día del Maestro!”

“¡Muchas felicidades! Gracias por todos los consejos, las risas en clase y por ayudarnos a ver las cosas desde otra perspectiva.”

Frases para tarjetas del Día del Maestro: ideas para dedicatorias

Mientras que, si lo tuyo son las tarjetas, aquí también tienes algunas ideas para dedicar a los profesores en este Día del Maestro: