Pachuca vs Pumas: ¿Quién era el aficionado en traje que se hizo viral en la transmisión?

Aficionado viral El fan en las gradas que gesticulaba y parecía dar indicaciones como director técnico fue uno de los puntos más comentados en redes sociales.

La semifinal de ida entre Pachuca y Pumas terminó con ventaja mínima para los ‘Tuzos’ después de los primeros noventa minutos. Sin embargo, uno de los momentos más comentados ocurrió fuera del terreno de juego, en las gradas. El futbol mexicano, a su estilo surreal, volvió a hacer “su magia” con un aficionado vestido traje y hablando con una mujer mientras parecían intercambiar ideas sobre el partido. ¿Estaba fingiendo ser director técnico? ¿Eran pareja sentimental? ¿Era un ‘Godín’ que llegó así a ver el partido? Las redes sociales explotaron en teorías y memes después de la particular escena captada en la transmisión.

Aficionado trajeado se vuelve viral en redes sociales tras el Pachuca vs Pumas

El hombre, vestido con traje formal, corbata y con una cerveza en la mano, apareció repetidamente en las tomas de las transmisiones televisivas. No solo llamó la atención por su look de oficina, sino por su efusiva participación: gesticulaba, daba indicaciones técnicas como si fuera director técnico y hasta puso el dedo en la boca para callar a quienes lo rodeaban, todo mientras disfrutaba del partido.

La viralidad fue inmediata. Usuarios de X (Twitter), Instagram y TikTok compartieron clips del aficionado, convirtiéndolo en tendencia durante y después del partido. Muchos lo catalogaron como “MVP del encuentro” por su pasión y carisma, mientras otros destacaron el contraste entre su elegancia formal y el ambiente caluroso y ruidoso de la liguilla.

¿Quién era el aficionado trajeado del Pachuca vs Pumas?

Luego de repetirse la imagen en diferentes redes sociales, la gente ha hecho diferente bromas y especulaciones al respecto de este particular personaje. Desde que la mujer que estaba a su lado era su pareja y estaban compartiendo un momento para “sentirse entrenadores” hasta quien considera que fue algo “planeado” por las constantes apariciones que tuvo durante la transmisión oficial del encuentro. O bien, que simplemente salió de trabajar y se fue al estadio directamente de su oficina.

No obstante, las redes sociales todavía no han podido dar con este aficionado para explicar cuál fue la historia detrás de este particular momento que se suma a uno de la larga lista de “momentos sublimes” y llenos de folclore que tiene el futbol mexicano. . Ahora, todos esperan si el “DT trajeado” repetirá en la vuelta o si, para el partido en Ciudad Universitaria, optará por algo más casual.