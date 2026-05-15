El Doctor Simi pagará 800 pesos por ponerte su tatuaje: ¿Cómo y hasta cuándo participar en esta promoción en las sucursales?

Dr. Simi Si tienes un tatuaje de este popular personaje, podrás acudir a sucursales por premios en efectivo.

El personaje de Dr. Simi, popular por ser la botarga oficial de las Farmacias Similares acaba de lanzar una promoción única en la vida. Si tienes un tatuaje del Dr. Simi, podrás llevarte un premio de 800 pesos. Sí, sólo tienes que demostrar que llevas a este personaje en la piel y podrás acceder a un gran premio, esto es lo que debes saber.

¿Farmacias Similares dará 800 pesos por tatuaje del Dr. Simi?

Sí, es real. El anuncio fue realizado a través de publicaciones difundidas por cuentas oficiales y relacionadas con la marca, así como por videos compartidos por Víctor González Torres, conocido popularmente como “Dr. Simi”.

De acuerdo con la información difundida, la promoción sí es real y comenzará el próximo 1 de junio, fecha que coincide con el cumpleaños de González Torres. Las publicaciones indican que cualquier persona que tenga tatuado al Dr. Simi podrá presentarse en una sucursal y mostrar el tatuaje en el mostrador para recibir 800 pesos mexicanos en efectivo

La campaña surgió después de que el propio Víctor González Torres se realizara un tatuaje del personaje a los 78 años, hecho que fue compartido en redes sociales y que generó una amplia conversación entre seguidores de la marca.

¿Qué hacer para recibir 800 pesos por tatuaje del Dr. Simi?

Hasta ahora, las publicaciones oficiales señalan que la dinámica estará disponible “hasta llegar a 10 mil tatuajes”, aunque la empresa no ha publicado un documento más amplio con términos y condiciones detallados sobre restricciones, límite de participantes por persona o mecánica de validación.

El personaje del Dr. Simi se ha convertido en uno de los símbolos comerciales más reconocidos en México. Además de ser la imagen principal de Farmacias Similares, también ha ganado popularidad en la cultura pop por los peluches que fanáticos lanzan a artistas durante conciertos y eventos públicos.