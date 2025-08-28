Mega Hawlucha: Pokémon y el CMLL se alían para un evento especial de lucha libe

Hawlucha Este Pokémon luchador fue presentado en 2013 inspirado completamente en elementos de la Lucha Libre mexicana.

En una colaboración inédita, The Pokémon Company International y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) organizarán una función especial de lucha libre en la icónica Arena México para celebrar el debut de Mega-Hawlucha, la nueva megaevolución del famoso Pokémon Lucha Libre.

¿Qué es Mega Hawlucha y cuándo se llevará a cabo?

En el marco de la promoción del próximo videojuego Pokémon Legends: Z-A, se reveló a Mega-Hawlucha, una versión potenciada de Hawlucha que destaca tanto por su fuerza como por su estilo escénico. Esta nueva forma exhibe músculos pectorales más definidos, resistencia superior y su característico movimiento “Plancha Voladora”

Como parte del lanzamiento del juego, se celebrará una función especial en la que se llevarán a cabo cuatro combates de exhibición protagonizados por figuras estelares del CMLL.

El Pokémon luchador Hawlucha tiene un contexto muy particular dentro del universo de Pokémon porque está inspirado directamente en la lucha libre mexicana, un deporte-espectáculo que es parte fundamental de la cultura popular en México.

🎬 De la pantalla al ring 🇲🇽

Prepárate para Leyendas Pokémon: Z-A × @CMLL_OFICIAL una colaboración explosiva entre Pokémon y el Consejo Mundial de Lucha Libre.

📍 Arena México, CDMX

📅 25 de septiembre | 🕕 19:00 hora local

🎟️ Entradas en Ticketmaster https://t.co/4g2NeG0y2A pic.twitter.com/B02sRVeyZF — Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) August 28, 2025

El evento tendrá lugar el 25 de septiembre de 2025, a las 19:00 horas en la Arena México, sede emblemática de la lucha libre.

¿Cómo y dónde conseguir boletos para el Mega Hawlucha?

La estrenadas ya están disponibles a través de la plataforma oficial de Ticketmaster México. El precio de las entradas va desde los 122 hasta los 396 pesos (más cargos por servicios de la plataforma boletera).