Resultados Lotería Nacional 22 de mayo: números ganadores del Sorteo Superior 2883

Sorteo Superior 2883 de la Lotería Nacional Este 22 mayo se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2883 de la Lotería Nacional reparte una bolsa millonaria este viernes 22 de mayo, fecha en la que los tradicionales niños gritones anunciarán los resultados y números ganadores de esta edición.

En esta ocasión, los cachitos están dedicados al Tianguis Turístico 2026, que funciona como una plataforma estratégica para impulsar la riqueza cultural, histórica, gastronómica y natural del país ante el mundo.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2883?

El protagonista de la noche fue el premio mayor de 17 millones de pesos, estructurado en dos series que determinan la forma en que se realizan los cobros. Quienes tengan ambas fracciones del número premiado reciben el monto completo y quienes posean una sola acceden a la mitad, opción que también representa una ganancia considerable.

Cada cachito tuvo un precio de 40 pesos y la posibilidad de obtener hasta 425 mil pesos. Para quienes buscan aumentar opciones, la serie completa se ofreció en 800 pesos y las dos series en 1,600 pesos, una modalidad que ha sumado seguidores por su mayor probabilidad de obtener el total del premio.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior 2883 de la Lotería Nacional

La ceremonia se desarrolla en el recinto oficial de la institución y se transmite minuto a minuto a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional.

La transmisión queda disponible para quienes deseen revisarla nuevamente o verificar detalles del sorteo.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2883 de la Lotería Nacional?

El sorteo inicia a las 20:00 horas, tal como ocurre cada viernes, una programación fija.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2883 de la Lotería Nacional?

La validación de números se puede realizar mediante los canales oficiales de la institución. En línea, el portal de la Lotería Nacional permite ingresar el número adquirido y confirmar premios con rapidez y exactitud.

También permanece disponible la consulta directa en los puntos de venta autorizados de todo el país.