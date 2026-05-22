¿Asesinaron a Stewart McLean? Lo que se sabe de la desaparición del actor de la serie Arrow (Exitoina)

La desaparición del actor Stewart McLean ha generado preocupación en Canadá y entre seguidores de series como Arrow y Virgin River, luego de que las autoridades informaran que el caso ya es investigado como un posible homicidio.

El actor fue visto por última vez en su domicilio en Lions Bay, Columbia Británica, y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. La investigación dio un giro en los últimos días tras el hallazgo de pruebas que llevaron a las autoridades a considerar un posible crimen.





¿Asesinaron a Stewart McLean?

Hasta el momento, las autoridades de Canadá no han confirmado oficialmente la muerte de Stewart McLean; sin embargo, la investigación ya es tratada como un posible homicidio.

La Policía Montada de Squamish informó que, tras varias diligencias, encontraron indicios suficientes para que el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT) asumiera el caso.

En un comunicado, las autoridades señalaron que “mediante las labores de investigación” se descubrieron pruebas que llevaron a los investigadores a creer que el actor “fue víctima de homicidio”.





¿Qué se sabe de la desaparición del actor de Arrow?

Stewart McLean fue reportado como desaparecido el pasado 18 de mayo, aunque no había sido visto desde el 15 de mayo, según la información difundida por las autoridades canadienses.

El actor desapareció en Lions Bay, una comunidad ubicada en Columbia Británica, Canadá. Desde entonces, corporaciones locales y unidades especializadas comenzaron las investigaciones para tratar de localizarlo.

El 20 de mayo, el IHIT tomó oficialmente el control del caso y comenzó a trabajar en coordinación con la RCMP de Squamish y el Servicio Integrado de Identificación Forense (IFIS).

Las autoridades también solicitaron apoyo ciudadano para aportar cualquier información relacionada con la desaparición de Stewart McLean.





¿Quién es Stewart McLean?

Stewart McLean, también acreditado en algunos proyectos como Stew McLean, participó en distintas producciones de televisión y plataformas de streaming.

Su trabajo más reciente fue una participación en Virgin River, serie de Netflix filmada en Columbia Británica. Además, apareció en producciones como Arrow, Travelers, Beyond, Happy Face, Murder in a Small Town y The Killer Inside: The Ruth Finley Story.

El caso ha provocado interés entre seguidores de sus proyectos televisivos, especialmente después de que la investigación cambiara de desaparición a posible homicidio.