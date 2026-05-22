Julio Regalado 2026: las mejores ofertas de Soriana que todavía puedes aprovechar antes del 28 de mayo

Todos crecimos viendo al Julio Regalado de Soriana en la televisión y, para muchos de nosotros, ya llegó el momento de disfrutarlo. En esta ocasión, los descuentos y promociones en electrodomésticos son los que no puedes dejar pasar, pues hasta el jueves 25 de mayo, habrá decenas de ofertas en las tiendas físicas de Soriana y su tienda en línea.

En La Crónica de Hoy traemos para ti las 5 ofertas más impactantes hasta ahora, ideales para las familias que buscan remodelar su hogar ahorrando y sin sacrificar la calidad de sus productos.

¿Cuáles son las mejores ofertas de Soriana en electrodomésticos hasta el 28 de mayo?

Entre las promociones que más ruido han generado destacan las ofertas:

Smart TV JVC de 55 pulgadas a $6,490

Televisor VIOS de 32 pulgadas a $2,490

Refrigerador automático inverter Midea a $9,990

Refrigerador Vios home semiautomático a $4,490

Lavadora automática Whirlpool de 19 kg a $9,490

Julio Regalado 2026: las mejores ofertas de Soriana que todavía puedes aprovechar antes del 28 de mayo

Consejos para aprovechar mejor las ofertas en Soriana

Antes de lanzarse directo al supermercado, especialistas en consumo recomiendan revisar precios previos y elaborar una lista de compras. Aunque las promociones pueden parecer irresistibles, no todas representan un ahorro real.

Compra productos que sí uses

Revisa promociones bancarias

Compara precios

Prioriza los artículos imperecederos.

Muchos consumidores utilizan aplicaciones y plataformas digitales para comparar costos antes de comprar. Esto ayuda a detectar si una oferta realmente tiene descuento o si se trata de una estrategia comercial con precio inflado previamente.