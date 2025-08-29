Donas Krispy Kreme de Harry Potter: Precio, sabores y dónde comprarlas

La magia de Hogwarts llegó por fin este viernes a tu caja de donas Krispy Kreme. A partir de hoy podrás probar tus donas edición limitada con temática de Harry Potter y las cuatro casas del colegio de magia y hechicería. Aquí te decimos cómo lo puedes hacer y a qué precio.
Every doughnut has a little magic inside...— Krispy Kreme (@krispykreme) August 19, 2025
☝️ It's Simple:
1. Grab your doughnut
2. Take a bite
3. Reveal your Hogwarts™ pride 🔴🟢🔵🟡 pic.twitter.com/DhdWSOQCK3
Precios y sabores de las donas Krispy Kreme de Harry Potter
Para esta colaboración especial, las donas de Krispy Kreme tendrán una temática especial del mundo de Harry Potter. Cada uno de los sabores tendrá alusión a una de las cuatro casas de Hogwarts. Sin embargo, si aún no sabes cuál es la tuya, también hay una especial en la el sombrero seleccionador te revelará tu propia casa con el relleno central.
- Gryffindor: Mantequilla Kreme con cubierta de galleta
- Slytherin: Chocolate con crema de mantequilla verde
- Ravenclaw: Arándano glaseado
- Hufflepuff: Crema de caramelo y mantequilla
- Sombrero Seleccionador: Sabor sorpresa especial
Los precios de los combos quedan de la siguiente manera:
- Docena variada (sabores a elegir): 420 pesos
- Media docena variada (sabores a elegir): 269 pesos
- Paquete de 3 donas (sabores a elegir): 133 pesos
¿Cómo y dónde comprar las donas Krispy Kreme de Harry Potter?
Esta promoción la podrás encontrar en tiendas y sucursales de Krispy Kreme. Pero si la quieres pedir por aplicación de Delivery, la única que las tendrá disponibles será Uber Eats, por lo que también podrás hacerlo desde tu dispositivo móvil.
Esta dinámica ya ha ocurrido recientemente con algunas otras donas edición especial como las de la Liga de la Justicia, Día de San Valentín o del Grinch