Bad Bunny y David Vélez son los únicos latinos en el Icon Clast 50 de Forbes: ¿Por qué fueron elegidos en esta lista?

Poder Latino. Bad Bunny y David Vélez fueron los únicos latinoamericanos incluidos en la edición 2026 de Forbes Iconoclast 50.

Desde 2022, la revista Forbes contempla a algunos de los líderes, empresarios, inversionistas y artistas más influyentes del mundo a través de la cumbre Forbes Iconoclast 50. Entre las personalidades más poderosas, destacan dos latinos de la lista. Se trata del famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny y el reconocido empresario colombiano David Vélez.

El ranking tiene el objetivo de reconocer aquellas figuras que han transformado la industria desafiando los cánones establecidos, reuniendo personajes como reúne a personajes como Elon Musk, Donald Trump, Shohei Ohtani, entre otros.

El factor diferenciador de Benito y David Vélez

El que hayan sido considerados en esta lista no solo tiene que ver con su nivel de riqueza, sino con su capacidad de rediseñar la forma de desarrollarse dentro de su gremio.

En el caso de Bad Bunny, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música global al romper barreras culturales y de idioma. Durante el último año logró que su icónico disco Debí Tirar Más Fotos se convirtiera en el primer álbum en español en ganar el Grammy a Álbum del Año. De igual forma, su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX se posicionó entre las más vistas de la historia.

Por su parte, David Vélez fue reconocido por revolucionar el sistema financiero latinoamericano a través de Nubank. El empresario colombiano construyó el banco digital más grande de América Latina apostando por un modelo completamente digital que desafió a la banca tradicional. Actualmente, la compañía cuenta con 135 millones de clientes y continúa expandiendo su presencia internacional, incluyendo su reciente incursión en Estados Unidos.