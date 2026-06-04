Actividades en CDMX para este fin de semana: experiencias, recorridos, conciertos y otros planes divertidos en la capital

Actividades en CDMX durante el mundial: Conciertos, exposiciones y retos de agilidad física y mental te esperan en junio de 2026

Mientras millones de personas ya tienen los ojos puestos en el Mundial de Futbol de la FIFA 2026, la Ciudad de México tiene lista una amplia cartelera para que capitalinos y turistas disfruten de actividades de primer nivel.

La magia de la CDMX no solo radica en su oferta cultural tradicional, sino también en las experiencias que este junio de 2026 te ayudarán a convertir cada salida en una experiencia única con tu familia y amigos.

Como sabemos que la diversión y la fiebre mundialista van de la mano, en La Crónica de Hoy tenemos un 15% de descuento en actividades seleccionadas usando el código FEVERWC15 dentro de la plataforma de la boletera Fever.

Actividades en CDMX durante junio de 2026 que no te puedes perder

LEGENDS: The Ultimate Football Experience

Una experiencia inmersiva que recorre la historia del futbol a través de ocho salas temáticas con memorabilia original, tecnología interactiva y un espectacular cine 3D. Los visitantes podrán revivir algunos de los momentos más icónicos del deporte con piezas históricas de leyendas como Pelé, Maradona, Messi y Cristiano Ronaldo.

Lugar: In Space Polanco – Lago Andromaco 84, Col. Granada, Miguel Hidalgo, 11529, Ciudad de México.

Horario general: de 10:00 am a 7:00 pm

Boletos disponibles desde $260 MXN a través de la plataforma Fever.

The FRIENDS Experience: The One in Mexico City

Una experiencia inmersiva que transporta a los fans al universo de la icónica serie con recreaciones al detalle de escenarios como Central Perk, los departamentos de Monica y Rachel, y Joey y Chandler. Además de sets interactivos, incluye vestuario, utilería original y múltiples espacios para recrear escenas y tomarse fotografías inolvidables.

Lugar: Casino del Bosque del Lienzo Charro – Av. Constituyentes 500, Lomas Altas, Miguel Hidalgo, 11100, Ciudad de México.

Duración estimada del recorrido: de 60 a 90 minutos.

Boletos desde $230 MXN para niños, $360 MXN entrada general y $620 MXN acceso VIP. También hay paquetes familiares, descuentos para estudiantes y adultos mayores, y opciones para grupos.

Combina adrenalina, estrategia y trabajo en equipo a través de retos contrarreloj que ponen a prueba la lógica, velocidad y habilidad física.

Lugar: Samara Satélite Centro Comercial

Abierto todos los días de 12:00 pm a 8:00 pm. Selecciona la fecha y la hora en la app o en la web de Fever.

Candlelight

La serie de conciertos en vivo brinda una experiencia intimista en escenarios únicos de la ciudad.

Lugar: El Cantoral

Candlelight: Tributo a Juan Gabriel: 14 de junio a las 7:00 pm

Candlelight: Ed Sheeran & Coldplay: 14 de junio a las 9:30 pm

Candlelight: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi: 27 de junio a las 6:00 pm

Candlelight: Tributo a Adele: 27 de junio a las 20:30

Lugar: Polyforum Siqueiros

Candlelight: Coldplay e Imagine Dragons: 19 de junio a las 7:00 pm

Candlelight: Queen & The Beatles: 19 de junio a las 9:00 pm

Lugar: Castillo de Chapultepec

Candlelight: Tributo a Carlos Santana: 19 de junio a las 8:00 pm

Candlelight: Mozart & Beethoven: 25 de junio a las 8:00 pm

The Jury Experience

Un drama judicial en vivo e interactivo donde los asistentes se convierten en el jurado.

Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco

The Jury Experience - Muerte por IA: ¿Quién paga el precio? - 4 de julio a las 4:00 pm y 7:00 pm

Titanic: Un Viaje A Través Del Tiempo

Una experiencia interactiva de realidad virtual que te transporta a bordo del Titanic para revivir la majestuosidad y la historia de uno de los viajes más legendarios del mundo.

Lugar: Samara Satélite Centro Comercial, Ciudad de México

Titanic VR: Un viaje a través del tiempo en Samara Satélite - Abierto de jueves a domingo. Selecciona la fecha y la hora en la app o en la web de Fever.

Luna: Un Viaje a la Luna (Próximamente)

Una experiencia inmersiva de realidad virtual que transporta al público a la misión del Apollo 11, permitiéndole entrenar como astronauta, viajar al espacio y caminar sobre la superficie lunar como nunca antes.

Lugar: Samara Satélite Centro Comercial, Ciudad de México

Samara Satélite - De jueves a domingo a partir del 19 de junio. Selecciona la fecha y la hora en la app o en la web de Fever.

Así que ya lo sabes, no pierdas la oportunidad de disfrutar de experiencias de primer nivel con el descuento especial que tenemos para ti.