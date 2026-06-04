Mariana Ochoa: ¿a qué se dedica ahora y por qué la FIFA la puede multar?

Mariana Ochoa La cantante y actriz podría ser multada por la FIFA tras el lanzamiento de su nueva canción. (Cuartoscuro)

La cantante y actriz Mariana Ochoa estrenó sencillo musical “C” a 7 días del inicio del Mundial 2026. Críticos aseguran que dicho material cuenta con referencias directas del próximo torneo de fútbol que tendrá como sede de inicio la Ciudad de México.

El tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales podría enfrentar problemas legales con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ya que la Federación actúa de manera firme cuando alguien hace uso de la marca sin autorización previa.

La FIFA podría multar a la cantante.

Usuarios en redes sociales señalaron que se puede ver a Mariana usando elementos relacionados con la Copa del mundo, lo cual es catalogado como una práctica de “marketing de emboscada”.

Esta estrategia se refiere a la forma de actuar de una empresa o imagen pública que pretende vincularse comercialmente con un evento de gran relevancia sin contar con los premios necesarios. En el caso de la artista emplea referencias como “Mundial” y “2026” en su melodía.

¿Cuáles son las sanciones que podría enfrentar la excantante de OV7?

De acuerdo con las leyes, hacer uso de nombres, tipografías oficiales o utilizar logotipos sin autorización previa, puede derivar en demandas internacionales y procesos legales en el país, ya que la protección de la propiedad industrial impone multas de hasta 20 millones de pesos y el retiro de las plataformas digitales.

Hasta el momento la FIFA no ha emitido algún comunicado sobre las posibles acciones que podría tomar en contra de la actriz.

¿Quién es Mariana Ochoa?

La cantante, actriz, conductora y empresaria mexicana, quien inició su carrera de artista con el proyecto de La onda Vaselina, para posteriormente integrarse a OV7, una de las agrupaciones con más exitosas del pop en latinoamérica, cuenta hasta hoy en día con una amplia trayectoria bajo los reflectores. Actualmente ha consolidado su proyecto como solista, lo cual le ha otorgado estar entre las 100 Mujeres Líderes más destacadas de América Latina.

Hasta el momento Mariana Ochoa no se ha pronunciado ante los comentarios que ha generado su nuevo sencillo.