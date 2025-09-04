Desapareció Marian Izaguirre: qué se sabe del paradero de la tiktoker en Michoacán

Alerta Alba por la desaparición de la tiktoker Marian Izaguirre Especial

La creadora de contenido Flor Marian Izaguirre Pineda, conocida en redes como Marian Izaguirre, fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez la tarde del 1 de septiembre de 2025 en el municipio de Uruapan, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado activó la Alerta Alba para localizar a la joven y emitió una ficha de búsqueda en la que se precisa que se la vio por última vez aproximadamente a las 18:00 horas, cuando abordó un vehículo Kia Río rojo.

Alerta Alba para dar con el paradero de Marian Izaguirre Fiscalía de Michoacán

Las autoridades han expresado su preocupación por la integridad de Marian y señalan que “se teme por su seguridad pues puede ser víctima de un delito”, por lo que pidieron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que facilite su localización. Familiares y seguidores también han hecho llamados en redes sociales para obtener información sobre su paradero.

En los días previos a su desaparición, la influencer publicó en su cuenta un video que se volvió viral y generó inquietud entre sus seguidores: en ese clip apareció con maquillaje de payaso, realizando un lip-sync de la canción “¿Por qué te vas?” de Jeanette, post que muchos calificaron como “perturbador”. Medios internacionales y locales retomaron ese material como antecedente mediático al difundirse su ausencia, aunque las autoridades no han vinculado públicamente el video con su desaparición.

Marian, de 23 años, había construido una audiencia considerable en plataformas como TikTok e Instagram y también había incursionado en la música bajo el nombre artístico Flor Izaguirre; en redes se multiplicaron los mensajes de preocupación y peticiones para que quien tenga información contacte a las autoridades. Las fiscalías estatales y la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán coordinaron un dispositivo de búsqueda en la zona donde fue vista por última vez.

El suceso ocurre en un contexto sensible para la región: en semanas recientes otros casos de violencia contra creadores de contenido han tensionado a la opinión pública y a los propios influencers, por lo que la atención mediática sobre la desaparición de Marian también incluye debates sobre riesgos y protección para figuras públicas en redes sociales. Las investigaciones continúan y las autoridades han pedido a la población colaborar con pistas o imágenes que ayuden a esclarecer los hechos.

Qué piden las autoridades: la Fiscalía del estado y la Comisión de Búsqueda solicitaron reportes con información confiable y documentada; los medios locales han recomendado no difundir rumores o teorías sin sustento que entorpezcan la investigación y, en su lugar, remitir cualquier dato al número o canales oficiales que la autoridad correspondiente puso a disposición en la ficha de búsqueda.