Ganadores Sorteo Zodiaco 1718: Resultados HOY 7 de septiembre Lotería Nacional

Sorteo Zodiaco 1718 de este domingo 7 de septiembre Especial

En el marco de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, celebrada del 6 al 13 de septiembre, la Lotería Nacional de México realizó hoy, domingo 7 de septiembre, el Sorteo Zodiaco número 1718, cuya emisión especial conmemoró el derecho a la prevención, la equidad y el bienestar comunitario.

El premio mayor fue de 7 millones de pesos en una serie, y los cachitos —que cuestan 20 pesos cada uno o 400 pesos por serie completa— podían adquirirse con la esperanza de que la suerte y los astros se alinearan a favor. La transmisión se realizó desde el Salón de Sorteos del Edificio Moro a las 20:00 horas, y los ganadores estarán disponibles en breve en los canales oficiales de la Lotería Nacional.

Lista completa de resultados del Zodiaco 1718 de la Lotería Nacional

¿Ya tienes tu billete? En unas horas te daremos a conocer la lista completa de números ganadores:

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1718 de la Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de Youtube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1718

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de Youtube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1718 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1718 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¡Verificar tu premio nunca fue tan fácil! 😎

✅ En tu agencia más cercana con el verificador de premios

✅ O desde casa en línea 🏠



Consulta resultados aquí 👉 https://t.co/2lh1OyxSCZ pic.twitter.com/TYaV4YvikU — Lotería Nacional (@lotenal) September 7, 2025

Cómo verificar si tu boleto es ganador: