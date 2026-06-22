Pierroth Jr se desvanece durante función en la Arena Neza (Redes Sociales)

Durante su presentación en el ring de la Arena Neza en el municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México, el luchador Pierroth Jr. sufrió un desvanecimiento que requirió de atención médica inmediata.

El percance ocurrió durante el espectáculo del domingo 21 de junio, cuando Pierroth Jr. intentó hacer una maniobra de salto, para lanzarse en contra de su rival; en las imágenes se puede se observó que el luchador perdió el equilibrio y cayó en la lona.

Se desconocen las causas del desvanecimiento de Pierroth Jr.

En el video se puede observar cómo el réferi se percata de la situación y detiene el encuentro, para que el cuerpo médico del recinto iniciará los protocolos correspondientes y atendiera al luchador, que se encontraba tirado en una esquina del cuadrilátero.

Después de las revisiones pertinentes arriba de la lona, Pierroth Jr fue retirado del espacio, para ser trasladado de emergencia a un hospital al sur de la Ciudad de México y llevar a cabo los protocolos médico correspondientes.

Familia Pierroth Jr. actualiza su estado de salud

A través de un mensaje en sus redes sociales, la esposa del luchador informó a los seguidores del deportista, que ya se encuentra al lado de su esposo y aseguró que su desvanecimiento en el ring se debió a un cuadro de desgaste físico.

La esposa de Pierroth Jr. descartó que los síntomas presentados se debieran a un preinfarto o infarto, como se había especulado en algunas plataformas digitales.

Asimismo señaló que el luchador se encuentra estable en compañía de su familia y “siguiendo las recomendaciones médicas para una pronta recuperación”.

Su contrincante Fresero Jr., se pronunció en redes sociales y demostró preocupación por el estado de salud actual de su compañero; espera una pronta recuperación.