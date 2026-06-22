Martes y Miércoles del Campo en Soriana: frutas, verduras y carnes a los mejores precios este 23 y 24 de junio

Martes y Miércoles del Campo Soriana 2 y 3 de junio 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en tu despensa

Como cada semana, llega el Martes y Miércoles del Campo de Soriana que abarca un listado de ofertas en frutas, verduras y carnes para este 23 y 24 de junio. El objetivo es hacer compras inteligentes mientras cuidas tu bolsillo con las mejores ofertas.

Aunque la cadena actualiza precios y disponibilidad conforme avanza la semana y según cada sucursal, ya comenzaron a circular los productos que podrían concentrar las promociones más buscadas para esta mitad de semana.

Lista de ofertas del Martes y Miércoles del Campo en Soriana del 23 y 24 de junio 2026

Frutas y verduras

Jitomate Huaje/Saladette a $21.80 el kilo.

Aguacate a $49.80 el kilo.

Naranja a $26.80 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo.

El listrado completo de productor en el Martes y Miércoles de Campo en Soriana se actualizará conforme la cadena de a conocer su listado completo de ofertas.