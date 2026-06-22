Rebajas de verano junio 2026 en México: ¿cuándo inician las ofertas en las tiendas? Conoce cuándo empiezan las rebajas de verano en tiendas como H&M, Zara, Stradivarius o Cuidado con el Perro (Pexels)

Comienza el verano y con este las rebajas en miles de artículos de moda, lo que te da la oportunidad de renovar tu guardarropa con los mejores precios; por lo que aquí te compartimos cuáles son las tiendas que ya iniciaron con los descuentos.

Las rebajas de verano son una de las épocas más esperadas por miles de personas, pues durante cierto tiempo puedes aprovechar diferentes tipos de descuentos y promociones en artículos de moda, como ropa, accesorios y calzado, a precios menores a los usuales.

¿Cuándo empiezan las rebajas de verano en México?

A pesar de que algunas tiendas ya han comenzado a ofrecer todo tipo de descuentos, la temporada de rebajas de verano suele comenzar a finales de junio, específicamente durante la última semana de este mes.

Sin embargo, deberás estar al pendiente de tus tiendas favoritas, pues cada una maneja descuentos y fechas diferentes, por lo que aquí te compartimos algunas.

¿Cuándo empiezan las rebajas de verano en Zara?

Una de las rebajas más esperadas durante esta temporada son las del Grupo Inditex, a las cuales pertenecen tiendas como Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, OYSHO, Lefties y Zara Home, las cuales tendrán descuentos en sucursales físicas y en tienda en línea.

En Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius y las demás tiendas del Grupo Inditex comenzarán con las rebajas de verano el próximo miércoles 24 de junio en su aplicación a las 20:00 horas y en página web a las 21:00 horas del mismo día, mientras que los descuentos en tiendas físicas comenzarán a partir del jueves 25 de junio.

¿Cuáles son las tiendas que tienen rebajas de verano?

A diferencia del Grupo Inditex, que comenzará con sus descuentos a partir del miércoles 24 de junio, tiendas de moda como H&M, Cuidado con el Perro y C&A ya comenzaron las rebajas de verano desde este lunes 22 de junio.

En Cuidado con el Perro y C&A, la ropa y accesorios tienen hasta 50% de descuento tanto en tienda física como en línea, mientras que en H&M podrás encontrar artículos con hasta el 70% de descuento.

¿Cuánto duran las rebajas de verano?

Las rebajas de verano suelen durar alrededor de dos meses, terminando a finales de agosto; sin embargo, como estos descuentos son de los más esperados por miles de personas, también pueden durar hasta que se agoten las existencias.