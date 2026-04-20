PetFest 2026 CDMX en Campo Marte: fecha, horario y actividades para el evento de adopción de perros más importante

Durante años, la adopción de mascotas ha seguido una lógica simple: las personas eligen. Sin embargo, una nueva iniciativa busca cambiar esa dinámica desde la raíz, apostando por algo más emocional, más intuitivo… y probablemente más efectivo. En la Ciudad de México, este cambio ya tiene fecha, lugar y una premisa clara: permitir que los perros también tengan voz en la decisión más importante de su vida.
¿En qué consiste el modelo donde los perros eligen a su familia?
El modelo, denominado “Adopción Selectiva”, será una de las principales apuestas de PetFest 2026, y propone invertir el proceso tradicional de adopción.
En lugar de que las personas seleccionen a un perro, serán los propios animales quienes, mediante interacción directa, se acerquen a aquellos con quienes generen mayor afinidad emocional.
Esta propuesta no surge al azar. Datos científicos han demostrado que hasta un 16% de los perros adoptados regresan a refugios en los primeros meses debido a la falta de compatibilidad con sus adoptantes .
“Permitir que los perros también elijan es una forma más honesta y responsable de construir familia”, explicó Brenda Salayandia, organizadora del evento.
Metro CDMX y el Centro de Transferencia Canina se suman a la iniciativa
El proyecto contará con la participación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de su Centro de Transferencia Canina.
Este centro ha sido clave en el rescate y rehabilitación de perros encontrados dentro de las instalaciones del Metro, y ahora dará un paso más al integrarse a este modelo innovador de adopción.
Su participación no solo aporta experiencia, sino también garantiza que el proceso esté supervisado por especialistas en bienestar animal.
¿Cuándo y dónde será la adopción selectiva?
La dinámica se llevará a cabo en un entorno controlado para asegurar el bienestar tanto de los animales como de los posibles adoptantes.
- Fecha: 23 de mayo de 2026
- Hora: 19:30 horas
- Lugar: Campo Marte
En total participarán 20 perros rescatados y 30 personas previamente evaluadas, quienes tendrán la oportunidad de convivir con los animales antes de cualquier decisión.
Un evento pensado para crear vínculos reales
A diferencia de otros esquemas, este modelo incluye tres puntos fundamentales que garantizarán adopciones exitosas:
- Evaluación previa de los adoptantes
- Sesiones de convivencia supervisadas
- Seguimiento posterior a la adopción
Todo el proceso busca garantizar que cada adopción sea sostenible en el tiempo y basada en una conexión genuina.
El objetivo es, por supuesto, reducir devoluciones y fomentar relaciones más sanas entre humanos y animalitos.
Si estás interesado en asistir a este evento y adoptar a un adorable lomito, puedes iniciar el proceso llegando el formulario que te adjuntamos en este link.