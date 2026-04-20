PetFest 2026 CDMX en Campo Marte: fecha, horario y actividades para el evento de adopción de perros más importante

PetFest 2026: así funciona la adopción donde los perros eligen a su familia Foto: Cortesía

Durante años, la adopción de mascotas ha seguido una lógica simple: las personas eligen. Sin embargo, una nueva iniciativa busca cambiar esa dinámica desde la raíz, apostando por algo más emocional, más intuitivo… y probablemente más efectivo. En la Ciudad de México, este cambio ya tiene fecha, lugar y una premisa clara: permitir que los perros también tengan voz en la decisión más importante de su vida.

¿En qué consiste el modelo donde los perros eligen a su familia?

El modelo, denominado “Adopción Selectiva”, será una de las principales apuestas de PetFest 2026, y propone invertir el proceso tradicional de adopción.

En lugar de que las personas seleccionen a un perro, serán los propios animales quienes, mediante interacción directa, se acerquen a aquellos con quienes generen mayor afinidad emocional.

Esta propuesta no surge al azar. Datos científicos han demostrado que hasta un 16% de los perros adoptados regresan a refugios en los primeros meses debido a la falta de compatibilidad con sus adoptantes .

“Permitir que los perros también elijan es una forma más honesta y responsable de construir familia”, explicó Brenda Salayandia, organizadora del evento.

Metro CDMX y el Centro de Transferencia Canina se suman a la iniciativa

El proyecto contará con la participación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de su Centro de Transferencia Canina.

Este centro ha sido clave en el rescate y rehabilitación de perros encontrados dentro de las instalaciones del Metro, y ahora dará un paso más al integrarse a este modelo innovador de adopción.

Su participación no solo aporta experiencia, sino también garantiza que el proceso esté supervisado por especialistas en bienestar animal.

Adopción de perros

¿Cuándo y dónde será la adopción selectiva?

La dinámica se llevará a cabo en un entorno controlado para asegurar el bienestar tanto de los animales como de los posibles adoptantes.

Fecha: 23 de mayo de 2026

23 de mayo de 2026 Hora: 19:30 horas

19:30 horas Lugar: Campo Marte

En total participarán 20 perros rescatados y 30 personas previamente evaluadas, quienes tendrán la oportunidad de convivir con los animales antes de cualquier decisión.

Un evento pensado para crear vínculos reales

A diferencia de otros esquemas, este modelo incluye tres puntos fundamentales que garantizarán adopciones exitosas:

Evaluación previa de los adoptantes

Sesiones de convivencia supervisadas

Seguimiento posterior a la adopción

Todo el proceso busca garantizar que cada adopción sea sostenible en el tiempo y basada en una conexión genuina.

El objetivo es, por supuesto, reducir devoluciones y fomentar relaciones más sanas entre humanos y animalitos.

Si estás interesado en asistir a este evento y adoptar a un adorable lomito, puedes iniciar el proceso llegando el formulario que te adjuntamos en este link.