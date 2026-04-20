Martimiércoles Chedraui del 21 y 22 de abril 2026: las mejores ofertas en frutas y verduras

Martimiércoles Chedraui 2026: ofertas en frutas y verduras que están arrasando este 31 de marzo y 1 de abril

El Martimiércoles de Chedraui vuelve con precios que parecen sacados de otra época y promociones irresistibles en frutas y verduras para arrancar abril con la despensa llena y el bolsillo tranquilo.

El Martimiércoles Chedraui para este 21 y 22 de abril 2026 llega con ofertas que no te puedes perder. Si esta semana te toca hacer el super, estas ofertas le caerán como anillo al dedo a tu monedero pues el supermercado acaba de publicar las primeras ofertas para esta semana.

Por ello, en esta nota te contamos cuáles son esos productos que puedes aprovechar. Lo mejor de todo es que las ofertas aplican tanto en tiendas físicas como en línea, aunque pueden variar ligeramente según la sucursal.

Martimiércoles Chedraui: ofertas en verduras

Cebolla blanca a $27.90/kg

Elote a $12.50 la pieza

Acelgas a $9.90 el rollo

Aguacate hass enmallado a $29.50 la pieza

Cilantro a $9.90 el rollo

Martimiércoles Chedraui: ofertas en frutas

Manzana golden mediana a $54.00/kg

Piña gota miel a $26.90/kg

Fresa (454 g) a $59.90

Jamaica a $160.00/kg

Con estas ofertas de Martimiércoles Chedrahui tu dinero rinde más.