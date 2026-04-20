¡Más inclusivo que nunca! Disney ha reanimado algunas de sus canciones más populares en Lenguaje de Señas

Disney+ Los famosos temas de Encanto, Moana y Frozen han sido reanimados a la Lengua de Señas Americana.

En conmemoración del Mes Nacional de la Historia de las Personas Sordas, Disney Animation anunció que desarrolló nuevas versiones en Lengua de Señas Americana (ASL) de las canciones más populares de sus últimos éxitos animados, las cuales se estrenarán en la plataforma de streaming Disney+ a partir de este abril.

El proyecto se realizó en conjunto con la compañía teatral Deaf West Theatre, conocida por trabajar con intérpretes sordos y oyentes, contando también con la participación de la coreógrafa y especialista en lenguaje de señas, Catalene Sacchetti.

Disney expande la magia de sus musicales a las comunidades sordas

La Lengua de Señas Americana es el idioma visual predominante de las comunidades sordas en Estados Unidos y Canadá, con el propósito de expandir la inclusión al crear un puente con la comunidad sorda, llevando las historias de Disney a un público más amplio.

Liderados por DJ Kurs como el director artístico de este proyecto, el equipo se centró en los conceptos, la emoción y el ritmo de las canciones para que la interpretación mantuviera la esencia de los números musicales, en lugar de traducir cada palabra de forma literal.

Por otra parte, Hyrum Osmond fue el encargado de dirigir la animación del proyecto, conocido por su trabajo en producciones como Bolt, Tangled, Frozen y Zootopia, y quien desarrolló nuevas secuencias basadas en referencias creadas específicamente en lengua de señas con el apoyo de alrededor de 20 animadores.

“En la mayoría de los casos creamos animaciones completamente nuevas. Tuvimos que hacer muchos ajustes para que la animación fuera fiel a la intención original”, señaló Osmond.

¿Cuáles son las canciones que Disney reanimó en Lengua de Señas Americana?

El proyecto, anunciado a comienzos de marzo de 2026 para conmemorar el Mes Nacional de la Historia de las Personas Sordas que se celebró del 13 de marzo al 15 de abril, tuvo únicamente tres canciones seleccionadas para integrar al catálogo de streaaming.

Walt Disney Animation has re-animated some songs from recent animated films into American Sign Language versions, including:



• “Beyond” - Moana

• “The Next Right Thing” - Frozen 2

• “We Don’t Talk About Bruno” - Encanto



Releasing April 27 on Disney+ pic.twitter.com/ZzHg5Ha4CS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 20, 2026

Los éxitos elegidos por Disney, son:

We Don’t Talk About Bruno , de Encanto .

, de . The Next Right Thing , de Frozen 2 .

, de . Beyond, de Moana 2.

"Espero que esto abra nuevas posibilidades en las mentes y corazones de los niños sordos, y que todo esto conduzca a más en el futuro", expresó DJ Kurs.

¿Cuándo se estrenarán las canciones de Disney en Lenguaje de Señas?

Osmond, director del proyecto y cuyo padre es sordo, agradeció al estudio por apoyar la creación de estas canciones reanimadas, ya que permitirán “derribar barreras y conectar de manera especial” con el público de las comunidades sordas.

El resultado final de estas populares canciones podrá ser visto internacionalmente a partir del viernes 27 de abril de 2026 en la plataforma de streaming del mayor conglomerado de entretenimiento en el mundo.