Resultados Lotería Nacional 21 de septiembre 2025: ganadores del Sorteo Zodiaco 1719

Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional Este domingo 21 de septiembre se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Zodiaco 1719 de la Lotería Nacional se llevó a cabo este domingo 21 de septiembre de 2025 en el tradicional Salón de Sorteos de la Ciudad de México, donde los icónicos Niños Gritones anunciaron los números ganadores. La expectación fue alta, ya que miles de jugadores buscaban convertirse en los afortunados acreedores al premio mayor.

En esta edición, el billete conmemorativo rindió homenaje al Centenario del Banco de México, fundado en 1925, con un diseño que destaca el histórico edificio central ubicado en la Avenida 5 de Mayo. Una pieza coleccionable que le dio aún más valor simbólico al sorteo dominical.

¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería Nacional del 21 de septiembre?

El premio mayor del Sorteo Zodiaco 1719 ascendió a 7 millones de pesos en una sola serie, lo que convierte a este sorteo en uno de los más atractivos para quienes buscan grandes oportunidades con una inversión accesible.

Los jugadores que adquirieron una serie completa de 20 cachitos tuvieron la posibilidad de llevarse la bolsa total, mientras que quienes compraron un solo cachito optaron a un premio de hasta 350 mil pesos.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1719 del 21 de septiembre

La transmisión en vivo del Sorteo Zodiaco 1719 puede seguirse a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde miles de usuarios conocieron en tiempo real los resultados del domingo 21 de septiembre.

El evento, acompañado del característico canto de los Niños Gritones, podrá verse en cualquier momento. Si te lo pierdes, queda cargado en la redes sociales de la Lotería Nacional.

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1719 de la Lotería Nacional del 21 de septiembre?

El Sorteo Zodiaco 1719 comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, como es costumbre en las ediciones dominicales. Desde ese momento, los participantes pueden seguir cada anuncio de los números premiados con atención y esperanza.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1719 de la Lotería Nacional?

Quienes adquirieron su boleto del Sorteo Zodiaco 1719 tienen varias opciones para verificar si resultaron ganadores. Los resultados completos están disponibles en el portal oficial de la Lotería Nacional, donde se puede utilizar el verificador digital de billetes para confirmar en segundos si un número obtuvo premio.

Además, la lista oficial fue publicada en los expendios autorizados de la Lotenal y compartida en sus redes sociales, garantizando así un acceso rápido y confiable a la información.