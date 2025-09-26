¡Aparta ya tu ROG Xbox Ally en México! Precios, versiones y todo lo que debes saber

ROG Xbox Ally en México: precios, versiones y todo lo que debes saber

¿Te imaginas llevar tu biblioteca de Xbox y de PC en la bolsa? Pues eso es justo lo que promete la nueva alianza entre Microsoft y ASUS con la llegada de ROG Xbox Ally. Y la emoción se siente porque, sí, ya puedes apartarla en México. 😎

¿Por qué es importante este momento para los gamers mexicanos?

Desde hace años había rumores sobre la aparición de una consola portátil de Microsoft, y ahora, con la ROG Xbox Ally, ese sueño toma forma. Esta consola híbrida apunta a competir con dispositivos como la Steam Deck, pero con el plus de la integración del ecosistema Xbox.

El anuncio oficial despertó interés global, y México no fue la excepción: hoy ya puedes apartar tu unidad vía Amazon México, con envío gratuito y opción a meses sin intereses.

Además, la preventa ya arrancó en más de 30 países, lo que le da carácter global al lanzamiento.

Versiones, precios y diferencias: Ally vs Ally X

No es una sola versión, sino dos, cada una pensada para distintos tipos de gamer:

ROG Xbox Ally (versión esencial)

Procesador: AMD Ryzen Z2 A

AMD Ryzen Z2 A Memoria RAM / almacenamiento: 16 GB de RAM + 512 GB SSD

16 GB de RAM + 512 GB SSD Pantalla: 7 pulgadas en Full HD / 120 Hz / FreeSync Premium, Gorilla Glass Victus

7 pulgadas en Full HD / 120 Hz / FreeSync Premium, Gorilla Glass Victus Precio en México: $12,499 MXN

Extras: envío gratis, opción a meses sin intereses.

ROG Xbox Ally X (versión premium)

Procesador: AMD Ryzen AI Z2 Extreme

AMD Ryzen AI Z2 Extreme Memoria / almacenamiento: 24 GB RAM + 1 TB SSD

24 GB RAM + 1 TB SSD Pantalla: misma de 7”, pero con mejoras como 120 Hz y componentes más robustos.

misma de 7”, pero con mejoras como 120 Hz y componentes más robustos. Precio en México: $19,999 MXN

Extras: funciones premium como gatillos hápticos avanzados y batería más grande.

Ambas versiones estarán disponibles el 16 de octubre de 2025 en México y otros países.

Qué esperar del rendimiento y experiencia de uso

Ecosistema Xbox y compatibilidad

Una de las apuestas más fuertes es que al encender la consola, ingresarás directamente a una interfaz tipo Xbox Full Screen Experience, sin pasar por el escritorio completo de Windows.

Además, podrás acceder a tu biblioteca de juegos de Xbox y plataformas de PC (Steam, Epic, etc.), y usar funciones como Xbox Remote Play para transmitir títulos desde tu consola principal.

Primeras impresiones y rendimiento

Quienes ya pudieron probarla destacan que la versión Ally X mantiene más de 60 fps en juegos exigentes como Doom: The Dark Ages. También se elogia su diseño ergonómico, distribución de peso equilibrada y calidad de construcción premium.

No obstante, hay quienes opinan que (al menos en sus primeras pruebas) la ejecución sufre altibajos dependiendo del título, lo que podría solucionarse con optimizaciones futuras.

Consejos para apartar tu consola sin drama

Asegúrate de hacerlo desde Amazon México , ya que allí se ha confirmado la opción de preventa para el país.

, ya que allí se ha confirmado la opción de preventa para el país. Aprovecha la opción de meses sin intereses , cuando esté disponible, para distribuir ese “golpe financiero gamer”.

, cuando esté disponible, para distribuir ese “golpe financiero gamer”. Sé precavido: que se agoten las preventas en México es muy posible (más con tanta expectativa).

Revisa la fecha de entrega: el 16 de octubre es la fecha oficial de lanzamiento.

Retos y expectativas: ¿le alcanzará para competir?

La ROG Xbox Ally llega a un mercado ya poblado: tenemos la Steam Deck, la Lenovo Legion Go, entre otras. Pero su fuerte será esa integración nativa con Xbox, fuerza de marca y compatibilidad sencilla para el usuario promedio.

El reto será si los desarrolladores optimizan sus juegos para esta consola portátil y si el precio no espanta a varios. Sí, $12–20 mil pesos suena a costo “gamer serio”.

Sin duda, si la ejecución técnica y la compatibilidad progresan bien, podría convertirse en un “must” para jugadores que quieren no depender de una PC o consola fija.