Ganadores Sorteo Zodiaco 1721: Resultados HOY 5 de octubre Lotería Nacional

Sorteo Zodiaco 1721 de este 5 de octubre Loteria Nacional

La Lotería Nacional celebró este domingo una edición muy especial del Sorteo Zodiaco, marcada por la tradición y la cultura. En el marco del 60° aniversario del Festival Huey Atlixcáyotl, la emblemática fiesta poblana que rinde homenaje a las raíces indígenas y la riqueza folclórica de México, miles de participantes aguardaron con expectativa la revelación de los números premiados.

Entre la emoción del juego y el simbolismo de la fecha, este sorteo se convirtió en un evento que combinó la esperanza de ganar con el orgullo de una de las celebraciones más representativas del país.

Lista completa de resultados del Zodiaco 1721 de la Lotería Nacional

¿Ya tienes tu billete? En unas horas daremos a conocer los números ganadores de este domingo 5 de octubre

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1721 de la Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Zodiaco 1721

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1721 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1721 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Ya sabes cómo cobrar tus premios? 🤔

Conoce los métodos de pago disponibles y las cantidades máximas que puedes recibir en cada uno. 😎

