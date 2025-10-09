Los peores y mejores detergentes en polvo según Profeco: ¡no gastes tu dinero ni dañes tu ropa!

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) volvió a salvar el día, nuestra cartera y nuestra ropa. Esto, luego de nalizar decenas de detergentes en polvo para ropa y multiusos disponibles en los supermercados de México.

El estudio incluyó pruebas de:

Eficiencia de lavado

Contenido real

Rendimiento

Nivel de espuma

Veracidad de la información en el empaque.

Y aunque algunos productos salieron bien librados, hubo otros que dejaron mucho que desear.

Las marcas que salieron mal paradas

Entre los detergentes con calificación más baja se encuentran varias marcas populares que seguramente has visto en el súper o que, incluso, tienes en tu casa. De acuerdo con los resultados más recientes de Profeco, estos son los peores detergentes en polvo para ropa y multiusos:

Roma Multiusos en polvo: aunque es de los favoritos por su aroma y precio, Profeco encontró que no rinde tanto como presume .

aunque es de los favoritos por su aroma y precio, Profeco encontró que . Más Color en polvo: su desempeño para eliminar manchas fue deficiente , y su contenido no coincide con lo que dice el empaque.

su desempeño para eliminar manchas fue , y su contenido no coincide con lo que dice el empaque. Pinol Detergente multiusos: aunque presume ser “todo terreno”, Profeco descubrió que su capacidad para quitar la mugre es baja .

aunque presume ser “todo terreno”, Profeco descubrió que su capacidad para quitar la mugre es . Blanca Nieves Multiusos: su nivel de espuma es excesivo, pero su poder de limpieza no fue el mejor .

su nivel de espuma es excesivo, pero . Foca Multiusos: Otra marca tradicional que no alcanzó buenos resultados en el lavado ni en el rendimiento del producto.

Profeco también señaló a otras marcas que fallaron en alguno de los criterios de evaluación, ya sea por información inexacta en su etiqueta, poca eficacia al lavar o bajo rendimiento por gramo de producto.

¿Cuáles son los mejores jabones en polvo del mercado?

Profeco también destacó a algunos detergentes que sí valen lo que cuestan. Entre los mejores resultados aparecieron:

Viva

Ariel Poder y Cuidado

Great Value

Perceptions Floral

Persil Alta Higiene

Persil Colores Vivos

1-2-3

1-2-3 Beneficios

1-2-3 Limón

1-2-3 Suave Sensación

Golden Hills

Que demostraron mayor poder de limpieza, mejor rendimiento y etiquetado correcto.

Así que, si estás buscando un detergente que no te falle al momento de lavar tus prendas favoritas, esas son las opciones que cuidarán tu ropa y tu cartera.

Consejos para no caer en trampas de marketing

Antes de dejarte llevar por los comerciales o los empaques llenos de burbujas, toma nota:

Lee las etiquetas. Verifica que el producto indique la cantidad neta, instrucciones claras y advertencias.

Verifica que el producto indique la cantidad neta, instrucciones claras y advertencias. No te fíes del exceso de espuma. Mucho jabón no significa más limpieza.

Mucho jabón no significa más limpieza. Compara precios por kilo. A veces un producto barato rinde menos, y terminas gastando más.

A veces un producto barato rinde menos, y terminas gastando más. Consulta los estudios de Profeco. Cada cierto tiempo actualizan sus análisis y te ayudan a saber qué realmente funciona.

La Procuraduría dejó claro que no todos los detergentes cumplen lo que prometen, y que la fama o el precio bajo no garantizan nada. Así que, antes de llenar tu carrito con ese detergente de siempre, quizá sea hora de darle una oportunidad a los que sí pasaron la prueba.