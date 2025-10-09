WhatsApp comienza a implementar silenciosamente el aspecto Liquid Glass en los iPhones: esto es lo que está cambiando

Estos son los cambios de WhatssApp con el Liguid Glass en IPhone Especial

WhatsApp comenzó a implementar el diseño Liquid Glass para todos los usuarios de IPhone. Apple lanzó la actualización iOS 26 el mes pasado para los dispositivos compatibles, incorporando su nueva interfaz de usuario Liquid Glass a diferentes partes del sistema operativo. Desde entonces, se rumorea que WhatsApp podría ponerse al día e incorporar animaciones inspiradas en Liquid Glass en la app.

Asimismo, de acuerdo con un informe de WABetaInfo, Liquid Glass se está implementando para los usuarios estables con la versión 25.28.75 de WhatsApp para iOS. También informó que la última interfaz de usuario se lanzará inicialmente para un grupo selecto de usuarios.

¿Qué cambia con el aspecto Liguid Glass?

El diseño actualizado ofrece modos claros y oscuros, ajustando la transparencia y los efectos visuales según corresponda. Asimismo, WhatsApp podrá adoptar transparencia dinámica, efectos de profundidad e interacciones fluidas que se alinean con la estética general de iOS 26.

Además, incorpora el nuevo diseño de teclado de iOS 26, proporcionando una experiencia de usuario más cohesiva.

Otra característica en prueba son las Preguntas de Estado, actualmente disponibles para usuarios beta seleccionados en la versión Android 2.25.29.12.

Esta actualización sigue un impulso más amplio de funciones de Meta, que lanzó Motion Photos en Android, nuevos temas de chat, fondos de videollamadas impulsados ​​por Meta AI y paquetes de stickers personalizados.

Se espera un lanzamiento más amplio del diseño Liquid Glass a medida que Meta recopila comentarios de los usuarios.