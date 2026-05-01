Exatlón México:Quién ganará el juego de la supervivencia hoy viernes 1 de mayo

Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 21 de abril? El premio de esta noche será un viaje a Madrid para el equipo ganador; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

La intensidad en Exatlón México no da tregua. A estas alturas de la competencia, cada programa se convierte en una batalla decisiva y cada punto puede marcar la diferencia entre continuar o despedirse del reality. Se trata de uno de los momentos más determinantes de la semana, en el que el equipo azul y el rojo se disputarán la recta final de la competencia.

Exatlón México: ¿Quién ganó el juego de Supervivencia?

Entre seguidores y analistas del reality más popular de México, se comenta que el equipo rojo sería el que se imponga en la prueba de Supervivencia, respaldado por una racha positiva que ha mantenido durante la semana al dominar la mayoría de los enfrentamientos.

En unas horas te daremos a conocer el resultados final de la competencia de hoy.

¿A qué hora y dónde ver el Exatlón México?

Si no quieres perderte ni un sólo minuto de lo que ocurrirá hoy en Exatlón México, te dejamos lainformación completa de cómo y dónde ver la transmisión en vivo.

Horario: Lunes a viernes 8:30 pm, Domingos: 8:00 pm

Canal: Azteca Uno

Streaming: sitio web de TV Azteca

¿Quiénes han sido los últimos eliminados de Exatlón México?