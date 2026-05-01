¿Por qué hay tanto furor por el álbum Mundial Panini?: la psicología detrás de coleccionar cosas

Psicología del coleccionismo La ciencia detrás de coleccionar cosas.

El álbum Panini del Mundial 2026 ha generado un entusiasmo sin precedentes a nivel internacional, ocasionando largas filas en las tiendas Panini de México y la búsqueda intensa de las estampillas destinadas a las coloridas páginas del producto coleccionable.

Sin embargo, ¿cuál es la clave detrás de la emoción de aficionados y aficionadas por reunir las estampas para completar otro álbum mundialista? En primer lugar, la edición deel 2026 se trata de la más extensa al cubrir las 48 selecciones clasificadas, pero eso no es todo, ya que también se trata de la primera Copa Mundial FIFA que se llevará a cabo en tres países distintos.

¿Todavía no te satisface la respuesta? Bien, entonces excarvemos hacia la psicología humana para explicar la necesidad emocional que existe detrás de coleccionar cosas y hallarás la ciencia detrás de la tendencia en este futbolero caso.

Psicología del coleccionismo: claves científicas para explicar el éxito del álbum Panini Mundial 2026

El coleccionismo es una práctica común en el ser humano y humana, ha existido a través de los años, evolucionado, sido apropiado por el capitalismo, y aún, hallado sus pequeñas salidas en pasatiempos propios que no generan gastos mayores; por ejemplo, las personas que coleccionan piedras curiosas que encuentran por el camino.

A menudo, los artículos pueden parecer inútiles o insignificantes desde una perspectiva funcional, pero representan un profundo valor emocional para la persona que los colecciona y esto se debe a diversos factores, tales como el vínculo afectivo si están ligados a un recuerdo, momentos o personas importantes en sus vidas, o simplemente por placer estético visual.

Cual sea la razón, estos objetos coleccionables brindan a la persona regulación emocional, que se traduce en sensaciones de calma, gratificación y conexión, similar a un mandala en el que se vierte esfuerzo para pintar cuidadosamente hasta completarlo, o un álbum mundialista perfectamente terminado con cada estampilla en su respectivo sitio.

La satisfacción que produce una colección completa se explica en un artículo de la psiquiatra Shirley M. Mueller publicado en Psychology Today, donde la especialista señaló que la conducta de coleccionar y atesorar objetos estimula la Corteza Orbitofrontal, zona del cerebro vinculada específicamente al placer y la valoración de estímulos.

El descubrimiento de ello puso sobre la mesa la fusión de la neurología y psiquiatría para explicar las razones detrás del comportamiento de una persona coleccionista, especialmente de aquellas cuyo coleccionismo rebasa los límites sanos de su realidad y amenazan elementos esenciales de la vida diaria, como el espacio o la economía.

Beneficios psicológicos del coleccionismo

Los beneficios que existen de coleccionar cosas únicamente podrán lograrse si van de la mano del equilibrio, establecer cuánto espacio y qué cantidad de recursos serán dedicados a las colecciones para evitar que la práctica se torne caótica en la vida de la persona y/o su círculo cercano.

Una vez que se ha encontrado un punto equilibrado entre el pasatimpo coleccionista y la vida diaria, los beneficios que puede traer esta conducta, son:

Autoexpresión: el coleccionismo podría permitir a la persona construir un entorno que refleje sus preferencias y personalidad.

el coleccionismo podría permitir a la persona construir un entorno que refleje sus preferencias y personalidad. Satisfacción: una colección completa generará sensación de logro, similar al placer, que brindará emociones como la alegría y la calma.

una colección completa generará sensación de logro, similar al placer, que brindará emociones como la alegría y la calma. Organización: la actividad podría fomentar la atención y el enfoque.

la actividad podría fomentar la atención y el enfoque. Habilidad social y conocimiento: al conectar con otras personas que compartan los mismos intereses, habrá mayor oportunidad para la interacción social y el interca,mbio de conocimientos.

Coleccionar se trata de un pasatiempo que reúne la nostalgia, la organización y el placer en uno solo, por lo que no es sorpresivo que un álbum de estampillas de la competencia más importante de futbol —sobre todo, una edición tan especial— sea hoy el centro de atención y el furor entre miles de coleccionistas aficionados.