¡Corre, ARMY! Todo listo para el registro para la Pop-Up de BTS en México: Paso a paso para entrar Conoce cómo registrarte para la Pop-Up de BTS en CDMX y cuál será la merch disponible (@hybe_latam)

Con los conciertos de BTS en México cada vez más cerca, la agrupación de K-pop ha anunciado una Pop-Up para que sus fanáticos mexicanos puedan adquirir merch oficial; aquí te decimos cómo registrarte y qué podrás encontrar.

BTS estará pisando suelo mexicano a inicios de mayo y, como parte de los conciertos que estarán realizando en la CDMX, el grupo trajo la BTS POP UP: ‘ARIRANG’, con mercancía oficial de su más reciente álbum.

Fechas y horarios de la Pop-Up de BTS en la Ciudad de México

La BTS POP UP: ‘ARIRANG’ estará disponible en la CDMX los próximos 8, 9, 10 y 11 de mayo. Sin embargo, el acceso a la Pop-Up solo será posible a través de la dinámica RSVP; es decir, tendrás que reservar y confirmar tu asistencia.

Por lo que, sin tu RSVP no podrás entrar a la Pop-Up. Asimismo, la BTS POP UP: ‘ARIRANG’ estará disponible en los días antes señalados, los cuales coincidirán con sus conciertos en México, en un horario de 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

Cabe señalar que, a pesar de que la Pop-Up estará abierta a lo largo del día, con tu RSVP solo podrás ingresar en un horario específico, el cual tú seleccionarás al momento de realizar la reservación.

Por otra parte, la reservación que realices únicamente será válida para una persona y para una visita, siendo una confirmación por cuenta de Weverse.

Ubicación exacta: ¿Dónde estará la tienda de BTS en la CDMX?

La BTS POP UP: ‘ARIRANG’ estará ubicada en la calle Colima 194, de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc.

Recuerda tomar tus precauciones para llegar al lugar, pues tienes que estar en la Pop-Up 10 minutos antes de tu horario de acceso, pues si llegas tarde tu reservación puede ser cancelada.

Cómo registrarse para la Pop-Up de BTS en México: Guía paso a paso

Al ser el ingreso a la BTS POP UP: ‘ARIRANG’ con reservación, el RSVP se realizará en el sitio de Weverse Spot y solo necesitarás tu cuenta de Weverse, sin necesidad de tener una membresía.

El registro para la Pop-Up de BTS en la CDMX se llevará a cabo a partir de este viernes 1 de mayo a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y estará disponible hasta el 11 de mayo a las 19:00 horas.

Para registrar tu asistencia en la Pop-Up de BTS, lo único que tienes que hacer es:

Ingresar a Weverse en el apartado de Weverse Spot

Dar clic en “BTS POP UP: ‘ARIRANG’ en Ciudad de México”

Iniciar sesión con tu Weverse Account y realizar la reserva.

Podrás consultar tu QR de entrada (tu reservación) en el historial de reservas o en tu correo.

Merch oficial en CDMX: ¿Qué productos de BTS podrás comprar en la tienda?

En esta ocasión, la Pop-Up de BTS en CDMX contará con merch oficial de su más reciente álbum ARIRANG, por lo que podrás encontrar:

El álbum ‘ARIRANG’ disponible en 3 versiones (Rooted in Korea, Rooted in Music y Living Legend)

disponible en 3 versiones (Rooted in Korea, Rooted in Music y Living Legend) Una exhibición especial sobre Arirang

sobre Arirang Productos sorpresa relacionados con el álbum

relacionados con el álbum Objetos relacionados con el álbum ‘ARIRANG’ como llaveros, gorras, fundas para laptop, pasadores, abanicos, bolsas, sudaderas, tazas y camisas.

Recuerda que la venta de la merch de BTS estará limitada a un producto por modelo, mientras que los productos se distribuirán por horario para evitar que se agoten en los primeros turnos.

ARMY! Esto es lo que te espera en el BTS POP UP: ‘ARIRANG’ en Ciudad de México.



🔸 Álbum 'ARIRANG' disponible en 3 versiones:

Rooted in Korea / Rooted in Music / Living Legend

🎁 Incluye 1 photocard aleatoria por cada álbum comprado.

🔸 Una exhibición especial sobre Arirang que… pic.twitter.com/gIBdgW9QuI — HYBE Latin America (@hybe_latam) May 1, 2026

¿Cuándo es el concierto de BTS en México?

BTS se estará presentando en México con su más reciente álbum ‘ARIRANG’ en el Estadio GNP Seguros, antes llamado Foro Sol, los próximos 7, 9 y 10 de mayo.