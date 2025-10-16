Canciones que pueden salvarte la vida (al ritmo del RCP)

RCP a una mujer (Cedoc)

En el marco del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, te compartimos una lista de temas musicales que, además de ser pegajosos, podrían literalmente salvar una vida.

¿Qué es el RCP?

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una maniobra de emergencia que se aplica cuando una persona deja de respirar y su corazón puede haber dejado de latir. Se tratan de compresiones ritmicas en el pecho que mantienen la sangre y el oxígeno circulando. Aunque su aplicación fuera del ámbito hospitalario es limitada, cualquier persona puede aprenderla y practicarla ante una emergencia.

El ritmo de la vida

El ritmo ideal para realizar compresiones torácicas es de entre 100 y 120 pulsaciones por minuto. Por eso, cualquier canción que se encuentre en ese rango de tempo, puede ayudarte a mantener el ritmo correcto durante la maniobra.

Canciones para aplicar el RCP

Te damos 15 ejemplos de canciones populares y adecuadas para el RCP son:

Stayin’ Alive - Bee Gees

Vogue - Madonna

The Man - Taylor Swift

Provenza - Karol G

Another One Bites the Dust - Queen

Just Dance - Lady Gaga

Dynamite - BTS

Flaca - Andres Calamaro

Break My Heart - Dua Lipa

Can’t Stop the Feeling! - Justin Timberlake

Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

Estoy Aquí - Shakira

Flowers - Miley Cyrus

Circles - Post Malone

Rayando el sol - Maná

Incluso en plataformas musicales puedes encontrar listas enteras de canciones que podrían salvarte la vida:

Un reto con propósito

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) lanzó un reto en donde invita a alumnos, instructores y formadores a grabar videos utilizando canciones para enseñar la técnica correcta de RCP.

“Este reto no es solo un juego: es una forma divertida y muy potente de recordar que aprender RCP salva vidas. Y cuanto antes empecemos a enseñarlo, más corazones seguirán latiendo”, señaló José Moya, gerente del Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC.

Cada año, entre tres y cuatro millones de personas sufren paros cardíacos súbitos fuera del hospital. Aplicar RCP de inmediato puede triplicar sus posibilidades de supervivencia.

Mitos comunes sobre el RCP

“Puedo lastimar a la persona.”

Es posible causar fracturas leves, pero mantener la circulación del corazón es lo más importante. Los daños secundarios son mucho menos graves que no actuar.

“Debe incluir respiración boca a boca.”

Aunque las películas lo popularizaron, en la mayoría de los casos basta con compresiones torácicas continuas, especialmente en adultos.

Qué hacer ante una emergencia

Llama inmediatamente a los servicios de emergencia.

Inicia las compresiones torácicas sin demora.

Cada minuto sin circulación reduce entre un 7% y un 10% las posibilidades de supervivencia.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) recuerda: “Cualquier persona puede practicar la RCP básica. La mayoría de las paradas ocurren fuera del hospital, y la intervención inmediata de un testigo puede hasta triplicar las posibilidades de supervivencia.”

Aprender RCP es sencillo, gratuito y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Y si necesitas recordar el ritmo, ¡piensa en tus canciones favoritas!