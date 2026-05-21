The Mandalorian and Grogu: ¿Cuántas escenas post créditos tiene la película de Star Wars?

Este jueves 21 de mayo estrenó Star Wars: The Mandalorian and Grogu, siendo esta entrega el regreso de la saga a cines después de siete años y aquí te decimos si deberás esperarte a que finalicen los créditos.
¿The Mandalorian and Grogu tiene escenas postcréditos?
The Mandalorian and Grogu no tiene escenas post-créditos, por lo que una vez que finalice la película podrás abandonar la sala sin ninguna preocupación.
Después de que termine la película de The Mandalorian and Grogu, lo único que aparecerá serán los créditos con el característico fondo de estrellas.
¿Por qué The Mandalorian and Grogu no tiene escenas postcréditos?
En realidad, no es una sorpresa que la película The Mandalorian and Grogu no tenga escenas post-créditos, pues a lo largo del universo cinematográfico de Star Wars no se ha utilizado este recurso.
Por lo que Star Wars: The Mandalorian and Grogu continúa con la tradición de la saga al no incluir escenas postcréditos.
¿De qué trata The Mandalorian and Grogu?
The Mandalorian and Grogu sigue al cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal) y a su aprendiz Grogu, también conocido como Baby Yoda, quienes ayudarán a la Nueva República tras la caída del Imperio.
La película es dirigida por Jon Favreau y es una continuación directa de la tercera temporada de la serie de Disney+ “The Mandalorian”.
¿Cuándo llegará The Mandalorian and Grogu a Disney+?
Tras el reciente estreno de The Mandalorian and Grogu en cines este jueves 21 de mayo, Disney+ no ha informado cuándo estará disponible esta película en su plataforma.
Por lo que, si no te quieres perder esta última entrega del universo de Star Wars, la única opción para ver la película The Mandalorian and Grogu es en cines.