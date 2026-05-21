MasterChef México: ¿Qué se define este 21 de mayo en el programa? Esta noche se dará a conocer quiénes serán los primeros participantes en riesgo de eliminación (MasterChef México)

Esta noche se define quién será el primer participante de la competencia en riesgo de ser eliminado; conoce qué va a pasar hoy en MasterChef México.

En el capítulo de MasterChef México de hoy jueves 21 de mayo, se llevará a cabo la competencia para definir quiénes serán los primeros participantes en portar el delantal negro, el cual los colocará en riesgo de eliminación.

¿Qué pasará este jueves 21 de mayo en MasterChef México?

Después de que el pasado miércoles 20 de mayo se llevaran a cabo las batallas por equipos, donde resultó ganador el equipo de Lula, este jueves el público definirá a través de sus votaciones quién subirá al balcón.

Cabe señalar que el equipo de Lula, al ser los ganadores del reto, se encuentra libre del Domingo de Eliminación, por lo que son los primeros salvados.

Por otra parte, esta noche se llevará a cabo una ardua competencia donde se definirá quiénes serán los primeros en portar el mandil negro y que estarán en riesgo de ser eliminados.

Mientras que el primer participante con mandil negro y que se irá directo al reto de eliminación del domingo será Lancer, quien fue castigado por jugar y bailar sobre una de las áreas de trabajo de la cocina, hecho que fue grabado durante la transmisión 24/7 de MasterChef México.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef México en riesgo de portar el delantal negro?

Por lo que aquí te compartimos cuáles son los participantes de MasterChef México 2026 en riesgo de portar el delantal negro y convertirse en los primeros eliminados de esta temporada:

Javier Lara “La Chuleta Metalera”

María del Carmen Ramos

Nahieli Jácome

Michelle Malacara

Luis Ramos

Flor Ramírez González

Jazmín Bernal

Camila Souza

Antrax

Daniela Parra

Arturo López

Alberto Palomino “Ramahá”

Claudia Ruiz

Emmanuel Chiang

Julio Vázquez

Pablo Villagrán

Carmen Fuentes

¿A qué hora empieza y dónde ver MasterChef México 2026?

La competencia de MasterChef México 2026 comenzará a las 20:30 horas, según su horario habitual de lunes a viernes, mientras que los domingos iniciará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en Azteca Uno, o bien desde su página web.

Por otra parte, podrás seguir el formato 24/7 de MasterChef México a través de la plataforma Disney+, o en las redes sociales del programa, donde se publican los momentos más relevantes de esta competencia.