Asesinan al cantante Degezeta en Culiacán, Sinaloa Los hechos habrían ocurrido al salir de un estudio de grabación (@degezetamx)

Mario Alberto Barreto Domínguez, de 22 años, conocido artísticamente como Degezeta, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, durante un ataque armado tras salir de un estudio de grabación.

De acuerdo con diferentes reportes, los hechos habrían ocurrido durante la noche del miércoles 20 de mayo, después de que Degezeta y un miembro de su equipo fueran atacados por sujetos armados cuando el cantante viajaba a bordo de un automóvil Nissan Versa gris.

¿Qué se sabe sobre el ataque armado a Degezeta?

Según se ha señalado, el ataque armado, que resultó en la muerte de Degezeta, de 22 años, y un miembro de su equipo identificado como Iván Marlon, de 45 años, ocurrió a metros del Estadio General Ángel Flores, después de que Degezeta saliera de un estudio de grabación, donde supuestamente se encontraba grabando nuevo material musical.

Asimismo, se ha reportado que el cuerpo de Degezeta ya fue reclamado por sus familiares y se encuentra en proceso de ser trasladado a Hermosillo, de donde es originario.

Tras los hechos, las autoridades acordonaron la zona para iniciar con las investigaciones y el levantamiento de evidencias, mientras que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene una carpeta de investigación abierta sobre lo ocurrido.

¿Quién era Degezeta?

Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido artísticamente como Degezeta, tenía 22 años; originario de Hermosillo, Sonora, era un cantante de música urbana conocido principalmente por la canción CHANEL, la cual es una colaboración con el también reguetonero Jacobbo.

El estilo musical de Degezeta fusionaba géneros como reguetón, el boombap y los corridos tumbados. Tras cinco años como músico independiente, finalmente había firmado con el sello Hyphy Music, quienes lamentaron su muerte en un comunicado en redes sociales.

“Mario, mejor conocido como Degezeta, dejó su tierra en Hermosillo para venirse a Culiacán persiguiendo un sueño: hacer música, salir adelante y ganarse un lugar con su talento. Y el que lo conoció sabe que venía con el corazón bien puesto y muchas ganas de crecer. Nos duele muchísimo saber que hoy su voz se apaga por culpa de la violencia que estamos viviendo.” Fue parte del mensaje compartido por Hyphy Music, sello discográfico al que pertenecía Degezeta.