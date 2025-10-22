Los mejores memes de Chumel Torres por salida del closet ‘accidental’ y comentarios hacia Sabrina Carpenter

Los mejores memes de Chumel Torres tras comentarios hacia Sabrina Carpenter Especial

Chumel Torres nuevamente se convierte en tendencia en redes sociales por una serie de ‘tweets’ desatinados en X que lo llevaron a ser el principal escarnio de los internautas. Y es que, el presentador de noticias se enfrascó en un pleito virtual que no terminó literalmente en un harakiri.

¿Por qué se están burlando de Chumel Torres?

Todo comenzó la noche del martes 21 de octubre de 2025 con tuit que muchos interpretaron como una confesión sobre su orientación sexual y un comentario despectivo hacia Sabrina Carpenter que detonaron una ola de memes, burlas y debates que no han cedido.

Todo comenzó cuando Torres publicó en su cuenta de X:

“Pagaría una suscripción extra al internet para que no me salga nada de Sabrina Carpenter”.

La frase encendió la chispa, pero lo que siguió la convirtió en incendio. Un usuario lo confrontó con sarcasmo y Chumel respondió:

“Bonita, he visto hombres mxmxndo pit* menos gays que tú.”

El comentario fue visto por muchos como un reproche directo que además aludía a la sexualidad del propio usuario y, por extensión, según algunos, del propio Chumel. La conversación se viralizó inmediatamente, acumulando miles de reacciones, memes y hashtags que lo “sacaban del clóset”.

El usuario remató la conversación de manera contundente con la siguiente frase:

“Entonces prefieres ver hombres mxmxndo pit* que a Sabrina Carpenter? JAJAJ”.

Enseguida, Chumel borro sus mensajes al darse cuenta del error cometido. Sin embargo, muchos usuarios de la red social lograron tomar capturas de pantalla y darle rienda suelta a la imaginación y el escarnio.

Los memes sobre Chumel Torres y su ‘metida de pata’

En nombre de Chumel Torres no ha dejado de brillar en los comentarios respecto a lo sucedido, dejando como resultados una ola de memes divertidos respecto a la desatinada publicación. En este sentido, te dejamos una recopilación con los mejores memes del momento.

