Martimiércoles Chedraui 19 y 20 de mayo 2026: las frutas y verduras más baratas para surtir el súper sin vaciar la cartera

El tradicional Martimiércoles Chedraui, ya está aquí, y como cada semana atrae a miles de personas en busca de productos frescos a precios mucho más bajos que los habituales.

Para este 19 y 20 de mayo de 2026, las rebajas se enfocaron en artículos esenciales del hogar y frutas de temporada que suelen desaparecer rápido de los anaqueles.

Entre los productos más buscados destacan el mango Paraíso, el plátano Chiapas y el tomate verde, todos con precios que ya comenzaron a circular en redes sociales y grupos de ofertas.

Las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 19 y 20 de mayo 2026

Entre los precios más llamativos que se reportaron esta semana aparecen varias frutas ideales para la temporada de calor.

Frutas con descuento en Chedraui

Mango Paraíso: $18.50 por kilo

Manzana Golden chica en bolsa: $32.50 por kilo

Plátano Chiapas: $14.50 por kilo

Blueberry jumbo 278 g: $129.00

Ciruela: $59.90 por kilo

Flor de Jamaica Chedraui 250 g: $45.00

Mamey: $29.50 por kilo

Manzana Fuji: $59.90 por kilo

Manzana Jonagold: $46.90 por kilo

Melón amarillo: $47.00 por kilo

Verduras baratas para surtir la cocina

No todo se trata de fruta. Las verduras también llegaron con precios que buscan competir directamente con otros supermercados que lanzan promociones similares cada martes.

Verduras destacadas del Martimiércoles

Tomate verde: $18.50 por kilo

Berenjena: $44.50 por kilo

Champiñón: $89.00 por kilo

Aguacate Hass: $59.90 por kilo

Alcachofa Microwave 59 g: $179.00 por kilo

Cebolla blanca: $24.50 por kilo

Pepino verde: $14.50 por kilo

Apio: $32.90 por kilo

Cilantro rollo: $9.90 por pieza

Aguacate Hass enmallado: $29.90 por pieza

Tips para aprovechar mejor las ofertas de Chedraui

Aunque las promociones parecen irresistibles, especialistas en ahorro recomiendan hacer compras inteligentes para evitar gastar de más.

Revisar primero qué productos realmente necesitas

Comparar precios por kilo y no solo por pieza

Aprovechar frutas de temporada porque suelen durar más frescas

Comprar verduras para toda la semana y planear comidas

Ir temprano para encontrar mayor variedad

Muchas familias mexicanas aprovechan el Martimiércoles para surtir ingredientes base y complementar después con proteínas o abarrotes.