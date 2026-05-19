Martimiércoles Chedraui 19 y 20 de mayo 2026: las frutas y verduras más baratas para surtir el súper sin vaciar la cartera

El tradicional Martimiércoles Chedraui, ya está aquí, y como cada semana atrae a miles de personas en busca de productos frescos a precios mucho más bajos que los habituales.
Para este 19 y 20 de mayo de 2026, las rebajas se enfocaron en artículos esenciales del hogar y frutas de temporada que suelen desaparecer rápido de los anaqueles.
Entre los productos más buscados destacan el mango Paraíso, el plátano Chiapas y el tomate verde, todos con precios que ya comenzaron a circular en redes sociales y grupos de ofertas.
Las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 19 y 20 de mayo 2026
Entre los precios más llamativos que se reportaron esta semana aparecen varias frutas ideales para la temporada de calor.
Frutas con descuento en Chedraui
- Mango Paraíso: $18.50 por kilo
- Manzana Golden chica en bolsa: $32.50 por kilo
- Plátano Chiapas: $14.50 por kilo
- Blueberry jumbo 278 g: $129.00
- Ciruela: $59.90 por kilo
- Flor de Jamaica Chedraui 250 g: $45.00
- Mamey: $29.50 por kilo
- Manzana Fuji: $59.90 por kilo
- Manzana Jonagold: $46.90 por kilo
- Melón amarillo: $47.00 por kilo
Verduras baratas para surtir la cocina
No todo se trata de fruta. Las verduras también llegaron con precios que buscan competir directamente con otros supermercados que lanzan promociones similares cada martes.
Verduras destacadas del Martimiércoles
- Tomate verde: $18.50 por kilo
- Berenjena: $44.50 por kilo
- Champiñón: $89.00 por kilo
- Aguacate Hass: $59.90 por kilo
- Alcachofa Microwave 59 g: $179.00 por kilo
- Cebolla blanca: $24.50 por kilo
- Pepino verde: $14.50 por kilo
- Apio: $32.90 por kilo
- Cilantro rollo: $9.90 por pieza
- Aguacate Hass enmallado: $29.90 por pieza
Tips para aprovechar mejor las ofertas de Chedraui
Aunque las promociones parecen irresistibles, especialistas en ahorro recomiendan hacer compras inteligentes para evitar gastar de más.
- Revisar primero qué productos realmente necesitas
- Comparar precios por kilo y no solo por pieza
- Aprovechar frutas de temporada porque suelen durar más frescas
- Comprar verduras para toda la semana y planear comidas
- Ir temprano para encontrar mayor variedad
Muchas familias mexicanas aprovechan el Martimiércoles para surtir ingredientes base y complementar después con proteínas o abarrotes.