Martes de Frescura Walmart HOY 19 de mayo 2026: las ofertas en frutas y verduras que están generando verdaderos ahorros

Cada martes, los pasillos de Walmart traen los mejores descuentos. Y este 19 de mayo de 2026, el famoso Martes de Frescura Walmart llegó cargado de promociones en frutas, verduras y carnes.

Con precios especiales, tanto en tiendas físicas como en compras en línea, la cadena apostó otra vez por productos básicos que suelen desaparecer primero del anaquel. La estrella de esta semana es la mezcla de frutas tropicales, verduras para la comida diaria y proteínas con descuentos que podrían ayudar a bajar considerablemente el gasto de la despensa.

Estas son las mejores ofertas del Martes de Frescura Walmart 19 de mayo 2026

Entre las promociones más buscadas de este martes destacan productos que normalmente tienen alta demanda en mayo por el calor y la temporada de frutas dulces.

El área de verduras también llegó con precios competitivos, especialmente en ingredientes que se usan prácticamente todos los días en la comida mexicana.

Las frutas y verduras más baratas del Martes de Frescura

Franbuesas : $54.00 por 175 gr

: $54.00 por 175 gr Elote blanco : $14.90 la pieza

: $14.90 la pieza Pepino : $24.90 kg

: $24.90 kg Manzana pink : $39.00 kg

: $39.00 kg Toronja : $30.00 kg

: $30.00 kg Piña miel : $23.00 kg

: $23.00 kg Penca de plátano chiapas : $22.00 kg

: $22.00 kg Mango ataulfo : $35.00 kg

: $35.00 kg Mango paraíso : $29.00 kg

: $29.00 kg Sandía roja : $19.90 kg

: $19.90 kg Mamey : $45.90 kg

: $45.90 kg Kiwi verde : $99.00 kg

: $99.00 kg Limón sin semilla : $40.00 kg

: $40.00 kg Cebolla blanca : $35.00 kg

: $35.00 kg Calabaza japonesa : $36.90 kg

: $36.90 kg Manzana granny : $39.00 kg

: $39.00 kg Zanahoria : $18.00 kg

: $18.00 kg Jicama : $29.90 kg

: $29.90 kg Cilantro : $12.90 la pieza

: $12.90 la pieza Lechuga orejona : $26.90 la pieza

: $26.90 la pieza Pimiento verde : $82.00 kg

: $82.00 kg Papa blanca: $63.00 kg

Muchos consumidores aprovechan este tipo de promociones para comprar productos de consumo diario y evitar los precios elevados del fin de semana. El jitomate, la cebolla y el pepino suelen ser de los primeros en agotarse durante el día.

Carnes y pollo también entraron al festival de descuentos

Aunque el foco principal del Martes de Frescura suele estar en frutas y verduras, esta semana también aparecieron descuentos interesantes en carnes y pollo.

Las ofertas más llamativas en carnes

Pollo entero fresco sin cortar: $39.00 kg

$39.00 kg Chuleta de cerdo ahumada : $132 kg

: $132 kg Molida de cerdo : $109.00 kg

: $109.00 kg Milanesa de cerdo : $119.00 kg

: $119.00 kg Filete de tilapia : $84.00 kg

: $84.00 kg Pollo entero cortado en piezas : $58.00 kg

: $58.00 kg Chambarete : $111.00 kg

: $111.00 kg Fajitas de pechuga natural : $149.00 kg

: $149.00 kg Hamburguesas de pollo empanizadas : $61.00 por 500 gr

: $61.00 por 500 gr Sabanitas de pollo congeladas : $67.00 por 450 gr

: $67.00 por 450 gr Codillo de cerdo : $77.00 kg

: $77.00 kg Chuleta natural de cerdo : $97.00 kg

: $97.00 kg Pierna de cerdo en trozos : $108.00 kg

: $108.00 kg Chuleta arriera de cerdo: $102.00 kg

Tips para aprovechar mejor las ofertas de Walmart

Comprar temprano para encontrar productos frescos

Comparar precios entre sucursales

Revisar promociones en línea

Congelar carnes y frutas para la semana

Hacer lista antes de entrar al súper para evitar compras impulsivas

Con descuentos en frutas tropicales, verduras básicas y proteínas para toda la familia, el Martes de Frescura Walmart 19 de mayo 2026 volvió a colocarse entre las promociones más buscadas por consumidores en México.