‘CKJK’ en México: ¿cuándo y dónde estará disponible la colección de Jungkook de BTS con Calvin Klein?

CKJK en México La colección con Calvin Klein de Jeon Jungkook, integrante de BTS, estará disponible en México.

La ‘BTSmanía’ en México no ha terminado con la partida del grupo surcoreano tras finalizar sus tres conciertos programados en la capital, pues Calvin Klein anunció que la colección de Jeon Jungkook estará disponible en la Ciudad de México; este lanzamiento vuelve a confirmar el peso de las figuras de k-pop en la industria fashion global.

A diferencia de otras colaboraciones anteriores, la colección de Jungkook con Calvin Klein incorporará elementos visuales, referencias y códigos inspirados en el artista, construyendo así un proyecto que busca sentirse más personal y contemporáneo.

‘CKJK’ en México: ¿cuándo y dónde estará a la venta la colección de Jeon Jungkook?

La firma estadounidense confirmó que la colección ‘CKJK’, cuyo título combina las iniciales de la casa de modas con el nombre del cantante y compositor, estará a la venta en México, que representa tanto el peso que el público mexicano posee en el éxito de la industria surcoreana como el interés del k-pop de dominar más terrenos.

De acuerdo con el anuncio oficial, la colección de Jeon Jungkook con Calvin Klein se venderá únicamente en la tienda física de Reforma 222, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 222 L-201, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

the freedom of the open road. biker iconography meets the magnetic energy of Jung Kook.



discover limited-edition styles designed by the global icon.



available from May 19th, 6pm EDT online.

May 20th in select stores. pic.twitter.com/u4FBc2huCx — calvinklein (@CalvinKlein) May 19, 2026

La venta en físico será a partir del miércoles 20 de mayo, sin embargo, la venta en línea estará disponible a través del sitio oficial de la marca este martes 19 de mayo, con una hora de inicio programada a las 16:00 horas.

Esta ansiada colección estará a la venta en México hasta agotar existencias, por lo que deberás estar al tanto del reloj si deseas ser una de las primeras personas en acceder a los prestigiados conjuntos que van desde ropa interior unisex hasta chaquetas oversized, jeans rectos y camisas Oxford que incluyen referencias específicas al artista surcoreano.

BTS deja huella en México: un éxito no visto desde Michael Jackson

Más de una semana atrás, BTS sacudió el país entero al presentarse en la Ciudad de México por tres noches como parte de su gira internacional World Tour ‘Arirang’, lo que ocasionó el cierre de vialidades alrededor de la zona del Estadio GNP Seguros ante la presencia de casi 70mil fans que se reunieron a escuchar el concierto desde el exterior.

Incluso antes de los conciertos, México ya había estado hundido en la fiebre ARMY desde que su movimiento contra los revendedores llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, demanda que llevó a la dirigente del país a solicitar más conciertos de la agrupación surcoreana mediante una carta enviada a Lee Jae-Myung, presidente de Corea del Sur.

Los siete integrantes del grupo arribaron a México el miércoles 6 de mayo, recibiendo una invitación exclusiva al Palacio Nacional; a pesar de que fue un evento privado, esta visita reunió a miles de ARMYs mexicanas en el exterior del patrimonio histórico para darles la bienvenida al país.

Entre visitas a la Lucha Libre mexicana, alrededores de la Ciudad Universitaria y mensajes en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, los miembros de BTS se empaparon de México antes de continuar su gira mundial, dejando detrás la huella imborrable de su impacto en el país y la promesa de volver pronto.