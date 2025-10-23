Actividad paranormal... ¿provoca falla en el Metro de la CDMX? ¡Hay video!

Fantasma provoca corto circuito en Línea 1 del Metro de la CDMX

Recientemente, usuarios de redes sociales han desatado una discución muy adaptada a la época. Un video viral captó el momento exacto en el que una máquina pulidora de pisos, ubicada en el andén de una estación de la Línea 1 del Metro de la CDMX es lanzada con fuerza hacia las vías causando un corto circuito.

La grabación de apenas unos segundos ha generado múltiples dudas, las cuales incluyen la sospecha de estar manipulado por Inteligencia Artificial, puesto que, aparentemente, no hay nadie cerca, la máquina se mueve de golpe hacia las vías y provoca el accidente.

Hasta el momento se desconoce quién ha filtrado las cámaras de seguridad; sin embargo, los cibernautas lo han agradecido, pues alimenta las decenas de teorías conspirativas y paranormales que giran al rededor del Metro.

¿Fantasma o falla técnica?

Lo paranormal

Como era de esperarse, las redes sociales aseguran que “un fantasma”, “una maldición”, “la niña del metro” o cualquier otra presencia es la responsable de haber empujado la máquina para provocar la falla eléctrica.

La ciencia

Por su parte, los usuarios escépticos, aseguran que, lo más probable, es que una falla mecánica o un contacto falso provocara el movimiento inesperado de la máquina.

Hasta el momento de hacer esta nota, no hay confirmación oficial por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro sobre la razón real de la causa, lo cual alimenta las teorías e incertidumbre.