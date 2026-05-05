CFE lanza internet móvil por 150 pesos: planes, precios, requisitos completos y cómo contratar

CFE lanza servicio de internet móvil: cómo contratarlo Foto: La Crónica

En servicio de internet en México sigue padeciendo de rezagos entre estudiantes, trabajadores y familias que buscan conectividad sin afectar su bolsillo. Debido a este problemática, la Comisión Federal de Electricidad, que impulsa un servicio de internet móvil con precios accesibles y un enfoque social que ya está generando conversación.

En este sentido, la iniciativa busca cerrar la brecha digital en zonas donde el internet sigue siendo un lujo o simplemente no llega. Por ello CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) promueve el el dispositivo conocido como MIFI, que es un módem portátil de bolsillo.

¿Qué incluye el internet móvil de la CFE por 150 pesos?

El paquete más básico, y el que ha captado la atención de millones, ofrece 5 GB de datos por 150 pesos al mes, posicionándose como una de las opciones más económicas del mercado mexicano. Este servicio funciona bajo un modelo sencillo pero funcional:

Conexión mediante redes 4G LTE (y en algunos casos 5G)

Uso a través de chip SIM o dispositivo MiFi portátil

Posibilidad de conectar varios dispositivos (celular, laptop, tablet)

Sin contratos forzosos ni plazos obligatorios

En la práctica, se trata de un “wifi portátil” que puedes llevar contigo, ideal para quienes necesitan conexión básica para redes sociales, navegación o trabajo remoto ligero.

Internet móvil CFE: Precios y planes disponibles en 2026

Aunque el plan de 150 pesos es el más popular, la oferta de la CFE escala según el consumo del usuario:

CFE Móvil 5GB: $150 mensual / $680 semestral / $1,350 anual.

$150 mensual / $680 semestral / $1,350 anual. CFE Móvil 10GB: $270 mensual / $1,080 semestral / $2,130 anual.

$270 mensual / $1,080 semestral / $2,130 anual. CFE Móvil 20GB: $380 mensual / $1,830 semestral / $3,620 anual.

$380 mensual / $1,830 semestral / $3,620 anual. CFE Móvil 30GB: $495 mensual / $2,420 semestral / $4,810 anual.

$495 mensual / $2,420 semestral / $4,810 anual. CFE Móvil 50GB: $610 mensual / $3,020 semestral / $6,000 anual.

$610 mensual / $3,020 semestral / $6,000 anual. CFE Móvil 80GB: $960 mensual / $4,810 semestral / $9,580 anual.

$960 mensual / $4,810 semestral / $9,580 anual. CFE Móvil 100GB: $1,180 mensual / $6,000 semestral / $11,960 anual.

Además, existen esquemas con pagos semestrales o anuales que reducen el costo mensual, lo que incentiva la permanencia del usuario.

Cómo contratar el internet de la CFE paso a paso

El proceso es completamente digital y bastante sencillo:

Ingresar al portal oficial de CFE Internet de TEIT. Elegir el paquete deseado Seleccionar si necesitas chip SIM o dispositivo MiFi Realizar el pago en línea Recibir el equipo en casa

En pocos días, el usuario puede activar el servicio sin necesidad de técnicos o instalaciones complejas.

Para quienes buscan una solución económica y funcional, el servicio cumple. Pero si necesitas alta velocidad constante para streaming o gaming, probablemente se quede corto.

Finalmente, este servicio forma parte de una estrategia impulsada por CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuyo objetivo es llevar conectividad a zonas marginadas o con baja cobertura privada.