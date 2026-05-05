“Las Olas del Rey” es un fantástico viaje con unicornios y seres mágicos

Danza. Patricia Marín comenta que la idea motora era crear un montaje familiar, dirigido a audiencias infantiles sin llegar a ser infantilizante.

Desde hace cuatro años, bajo la dirección de Patricia Marín, Leonardo Beltrán y Rogelio Marín, la compañía independiente Danza Visual colabora con la Compañía Nacional de Danza para estrenar “Las Olas del Rey”, una pieza inspirada en “El último unicornio” de Peter S. Beagle. Finalmente, se presentará en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, del 7 al 24 de mayo.

“Llevamos más o menos 15 años de trayectoria creando espectáculos de corte familiar/infantil y tuvimos el descaro -jeje- de ir a pedirle a la Compañía Nacional de Danza de México que se involucrara con nosotros para crear un ballet de unicornios”, relata la directora, bailarina y coreógrafa.

En entrevista, Patricia Marín comenta que la idea motora era crear un montaje familiar, dirigido a audiencias infantiles sin llegar a ser infantilizante.

“Es una historia de la literatura fantástica, trata de una unicornia que va en busca de sus congéneres que están atrapados por un toro de fuego. Durante ese trayecto se encuentra con seres fantásticos, una mariposa que habla, una hechicera, un mago, una arpía, un gato y en una suerte de batalla un mago la convierte en mujer. Ahí empieza su travesía para empezar a conectar con los sentimientos humanos”, desglosa.

Con un corte de ballet clásico, 20 bailarines de la Compañía Nacional de Danza (CND) darán vida a la escenotecnia de Gabriel Torres, el vestuario de Sara Salomón y la música original de Rogelio Marín.

“Estamos construyendo estos personajes que van a ser entrañables”, adelanta la directora, con entusiasmo.

PARA TODA LA FAMILIA

Un bosque, un castillo y un circo son algunas propuestas visuales que el público podrá apreciar en este montaje que parte de la danza independiente y se concreta con la CND.

De acuerdo con la bailarina y directora, los recursos provienen del estímulo Efiartes y destaca la importancia de luchar por espacios para el arte independiente a la vez que fortalecer espectáculos de alta gama para las infancias.

“Promovemos discursos y temáticas que no infantilizan a los niños, sino que buscan respetar su inteligencia y hablar de temas profundos como la muerte, la trascendencia y sobre todo, en este caso, la fantasía”, manifiesta Patricia Marín.

Explica que el proyecto de Danza Visual está pensado para el público familiar, en un mundo donde estamos tan inmersos en la realidad digital y vorágine de estar día a día, que “no nos damos tiempo para la fantasía”.

“Como adultos es importante recordar que estamos vivos y que somos mortales. Esa es una de las propuestas que tiene la dramaturgia: la unicornio es inmortal hasta que se transforma en mujer y ahí entiende, simpatiza con los humanos porque sentimos y vivimos la experiencia de la trascendencia y de la impermanencia porque todos estamos destinados a dejar el mundo”, ahonda sobre las reflexiones que explora esta propuesta.

VE A VERLA

La historia cuenta cómo Amanthea, la última unicornio, emprende un viaje arriesgado para encontrar a los suyos. En el camino se le unen Schmendrick, un mago de facultades impredecibles, y Molly Grue, una mujer valiente que habita el bosque. Juntos avanzan hacia el reino del rey Haggard, donde el enigmático Toro Rojo guarda la clave del misterio.

El 16 de mayo a la 1 pm se realizará una Función Relajada diseñada para personas neurodivergentes, la cual contará con el apoyo de dos intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM)

“Nos complace mucho tener este tipo de acciones para la comunidad y la inclusión, además de todo el trabajo que implica gestionar este tipo de proyectos de manera independiente”, invita Patricia Marín.

Para más información sobre la propuesta, funciones y próximas actividades de la compañía puedes seguirla en redes sociales @danzavisual.

Comprometida con la inclusión, la temporada ofrece una función relajada dirigida a personas con neurodivergencia, además de contar con dos intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) para personas con discapacidad auditiva.Las funciones de Las olas de rey son en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, los jueves y viernes a las 8 pm; sábados a la 1 pm y 7 pm; domingos a la 1pm y 6pm, del 7 al 24 de mayo.

Los boletos tienen un costo de $80 y están disponibles en las taquillas del Centro Cultural del Bosque, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente, así como a través de la página https://teatroinbal.sistemadeboletos.com/eventperformances.asp?evt=393