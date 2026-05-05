Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 5 de mayo? Conoce quién gana la Batalla Colosal hoy en Exatlón (Exatlón México)

Con las mujeres en riesgo esta semana, ambos equipos intentarán ganar la Batalla Colosal; conoce quién gana hoy en Exatlón México.

Previo a la final de Exatlón México, la intensidad de las competencias dentro del reality continúa creciendo, por lo que la Batalla Colosal de hoy podría ser determinante para fijar el ritmo del resto de la semana.

Por ello, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana hoy en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal en Exatlón hoy, 5 de mayo?

Al haber ganado los Rojos la Súper Villa, la cual ofrece comodidades de lujo para los atletas, y al contar con un mayor número de participantes, se posicionan como uno de los favoritos para ganar la competencia de esta noche.

Sin embargo, los Azules han demostrado que saben recuperarse de una mala racha, además de que se han acostumbrado a competir con menos integrantes.

Por lo tanto, de acuerdo con diversos rumores y spoilers en redes sociales, así como información de conocedores, quien gana la Batalla Colosal de Exatlón hoy 5 de mayo es el equipo Azul.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy

El capítulo con la competición de la Batalla Colosal de este martes 5 de mayo en Exatlón México dará inicio, de manera regular, a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde la página web o aplicación de Azteca Uno.

¿Qué participantes continúan en Exatlón México?

Previo a la semana final de Exatlón México, ya se han definido cuáles son los cuatro hombres que llegaron a la semifinal de esta competencia, mientras que en esta semana las mujeres están en riesgo de ser eliminadas.

Estos son los integrantes que podrían llegar a la final de Exatlón México:

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Jazmín Hernández

Azules