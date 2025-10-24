Paseo Nocturno Día de Muertos CDMX 2025: horario y ruta de este año

Paseó Nocturno Día de Muertos CDMX 2025 ¡Prepara tu bici, para este 25 de octubre en la CDMX!, el Paseó nocturno en vísperas del día de Muertos, te espera con múltiples actividades y concursos.

Muchas actividades gratuitas te esperan en esta edición 2025 del paseo nocturno en la Ciudad de México por motivo del día de muertos, que se llevara a cabo este sábado 25 de octubre.

Este año, el lema para el Paseo Nocturno Día de Muertos en la CDMX, será; “rodamos en memoria de quienes nos acompañan desde las estrellas”.

Esta es la oportunidad perfecta, si te gusta la rodada o el patinaje, pues la pista será el centro de esta icónica fiesta nocturna. ¡Si no tienes bicicleta o casco, no te preocupes, acá te los prestan, gratis!, esto como parte del programa Muévete en Bici impulsado por la Secretaría de Movilidad.

Horario y Ruta de Paseo Nocturno Día de Muertos CDMX 2025

El paseo nocturno de este año, por día de muertos será de 19 kilómetros, y arrancara este sábado 25 de octubre a las 7 pm. La aventura tendrá una duración de 4 horas, donde podrás disfrutar el recorrido especial en bicicleta en la ruta que va del paseo de la reforma hasta el centro histórico de la capital, pasando por el bosque de Chapultepec y Avenida Juárez.

El paseo en bicicleta y las actividades que conforman este recorrido tenebroso, duraran hasta las 11 de la noche.

Podrás ganar una bicicleta en el 13° concurso de día de muertos que se llevara a cabo en el paseo nocturno

¡Iniciamos con los concurso de disfraces!, si aún no tienes bici, el 13° concurso de disfraces de día de muertos que se llevará a cabo en el paseo nocturno de la edición 2025, puede ser tu oportunidad para ganarte una.

Esta actividad se llevará a cabo en la columna del Ángel de la Independencia, y el primer lugar recibirá como premio dos bicicletas; una R 26 y una R20, el segundo lugar se llevara una R 26 y el tercero una R24.

Si te interesa formar parte, la inscripción al concurso comienza la misma hora en la que inicia la carrera, así que ve preparando tu mejor disfraz, para que ese diá regreses con bici nueva.

