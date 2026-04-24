Madre de Carolina Flores rompe el silencio y lanza mensaje directo a la suegra señalada por el presunto feminicidio

El caso de Carolina Flores, exreina de belleza cuyo asesinato ha estremecido a México, sigue sumando piezas al rompecabezas. Ahora, la declaración de su madre, Reyna Gómez, quien decidió hablar públicamente sobre la relación que su hija mantenía con su suegra, hoy señalada como principal sospechosa, ha revelado detalles fuertes.

De acuerdo con su testimonio, la convivencia entre ambas mujeres no era precisamente buena. Había diferencias, roces y momentos incómodos que, en su momento, parecían parte de la “dinámica familiar”, pero que hoy se ven con otra luz.

La madre de Carolina describió a su hija como una mujer noble, que intentaba mantener la armonía incluso cuando el ambiente se tornaba complicado; sin embargo, reconoció que la relación con su suegra tenía episodios de tensión que no siempre eran visibles para todos.

“Entréguese”, sentenció la madre de Carolina Flores a Ericka “N”

En medio del dolor y la indignación, la madre de la víctima lanzó un mensaje directo desde un video difundido en redes sociales: pidió a la presunta responsable que se entregue.

Con la voz cargada de dolor, exigió justicia y dejó claro que no busca venganza, sino respuestas. Su mensaje busca hacer presión pública y poner el foco sobre el avance de las investigaciones.

Ahora la mamá de Carolina, Dios...



El esposo debe ir a la cárcel.



Pobre bebecito huérfano.



Pobres perritos.



Sigo sin procesar esto, qué mal todo!pic.twitter.com/cb8iC8dM4r — Ana (@Anaro74) April 24, 2026

El esposo: ¿víctima o villano?

Otro elemento que ha generado conversación es la actuación del esposo de Carolina. Quien, de acuerdo con los reportes y la declaración de Reyna Gómez, habría denunciado el asesinato un día después de ocurrido, permitiendo el escape de su madre, lo que abrió interrogantes sobre los tiempos y las circunstancias en las que se dio aviso a las autoridades.

Aunque hasta ahora no se le ha señalado como responsable, su papel en la línea de tiempo del caso es fundamental para reconstruir lo sucedido.

¿Qué ha arrojado la investigación?

Las autoridades continúan con la búsqueda de Erika “N”, señalada como la principal sospechosa. Mientras tanto, la presión social crece y el caso se mantiene impulsado por la exigencia de justicia y la necesidad de esclarecer cada detalle.