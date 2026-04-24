Resultados Melate, Revancha y Revanchita viernes 24 de abril 2026: números ganadores del sorteo 4204

Melate, Revancha y Revanchita viernes Números ganadores 24 de abril (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4204 se celebra este viernes 24 de abril de 2026 con una expectativa poco habitual por la bolsa acumulada. Los participantes se mantienen pendientes de los resultados y números ganadores para revisar si coincide con sus boletos adquiridos.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4204?

La bolsa acumulada del Melate 4204 alcanzó los 113.5 millones de pesos. La ausencia de un ganador absoluto en sorteos previos permitió que el premio creciera de manera sostenida hasta superar el umbral que suele detonar un interés masivo. Cuando el acumulado rebasa los 100 millones de pesos, tiene más participación.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4204

La Lotería Nacional transmite en vivo el sorteo Melate 4204 a través de su canal institucional de YouTube.

Una vez concluido el evento, la grabación completa queda disponible para consulta, lo que permite a los jugadores revisar con detalle los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4204?

El sorteo Melate 4204 se realiza a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Cada participante elige entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que determina premios secundarios. Con un solo boleto, el jugador participa de manera automática en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener algún premio en una misma jugada.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4204?

Los resultados oficiales del Melate 4204 pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. La plataforma digital cuenta con un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar de inmediato si resultó ganadora.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo base para jugar Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha tiene un costo adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al elegir las tres opciones, la apuesta total es de 30 pesos.